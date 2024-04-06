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Erzincan'da Kuaför ve Berberlerde Bayram Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı öncesi Erzincan'da ki kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet verirken, bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Berberlik yapan Emin Yeniçeri, bayrama az bir sürenin kaldığını, bayram tıraşı için gelecek vatandaşların tıraş olmayı son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlattı. Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Yeniçeri; " Ramazan Bayramı'na az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağımızı tahmin ediyorum. Müşterilerimizin de burada oluşabilecek yoğunluğu hesaba katıp önceden randevu alması gerekiyor. Böylece daha işleyiş daha kolay oluyor. Biz berberler ve kuaförler bu bayram yoğunluğuna alışkınız. Vatandaşlarımızda da tatlı bir telaş oluyor. Yine de bayram tıraşlarını son güne bırakmazlarsa iyi olur. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı kutluyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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