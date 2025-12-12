Erzincan' a ikinci vergi dairesi açıldı

Erzincan Defterdarlığı bünyesinde açılan ikinci vergi dairesi Ergan Vergi Dairesi hizmet vermeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Erzincan'da, Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Kemah, Kemaliye, İliç ve Refahiye ilçelerindeki mükelleflerin tüm vergisel işlemlerini yürütmek üzere 2'ncisi İl Defterdarlığı binası birinci katında Ergan Vergi Dairesi olarak faaliyete geçti.

Defterdarlıktan yapılan açıklamada; Erzincan mükelleflerine yönelik hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve Erzincan ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla il merkezinde Erzincan Defterdarlığı Ergan Vergi Dairesi olarak ikinci vergi dairesinin kurulduğu bildirildi.

Erzincan Defterdarlığı Ergan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Erzincan Defterdarlığı Fevzipaşa Vergi Dairesi ile birlikte 1. katta hizmetine başlayacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Erzincan Defterdarlığı, Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Kemah, Kemaliye, İliç ve Refahiye Malmüdürlükleri bünyesinde bulunan bağlı vergi daireleri yetki alanlarındaki toplam 3 bin 902 vergi mükellefine ait işlemler, Erzincan il merkezinde defterdarlık binası giriş katında yeni kurulan Ergan Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredildi.

Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Kemah, Kemaliye İliç ve Refahiye Malmüdürlükleri gelir servisleri mevcut adreslerinde, yeni kurulan Ergan Vergi Dairesi Müdürlüğüne bağlı şube olarak 08.12.2025 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladı. Şubelerde yoklama, tebliğ, denetim, evrak kayıt işlemleri yapılacak olup mevcut veznelerin kapanması dolayısıyla vergi tahsil işlemleri, dijital vergi dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı banka şubeleri, banka internet siteleri ve PTT şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Kapatılan malmüdürlükleri bünyesinde verilen muhasebe hizmetleri de 08.12.2025 tarihi itibariyle il merkezinde defterdarlık muhasebe müdürlüğünde verilmeye devam edecek." - ERZİNCAN