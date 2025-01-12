Erzincan'da İki Yeni Kuru Fasulye Çeşidi Tescil İçin Başvuruldu

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru fasulye genotipi enstitü adına tescillenmek üzere Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne başvuruldu.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne tescil için gönderilen genotiplerden birisi Yerel Çeşit Listesinde biri ise Milli Çeşit Listesinde yer alacak.

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ndeki sürecek Nisan ayında sonuçlanacak. Halihazırda daha önce enstitü tarafından geliştirilen ve tescillenen Ergan Kuru Fasulye çeşidi milli listede bulunuyor. Yeni çeşidin tescillenmesiyle birlikte Erzincan'ın Milli Listede 2 çeşidi yer alacak.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş Milli Liste'ye girecek olan kuru fasulye genotipinin "Işıl" ismiyle, Yerel çeşit listesine girecek genotipin ise " Erzincan Dermasonu" ismiyle Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne başvurusunun yapıldığını kaydetti.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Samet Karataş özellikle milli çeşit listesine girecek olan "Işıl" çeşidinin verim ve kalite özelliklerinin çok yüksek olduğunu belirterek, yeni çeşidin Erzincan ve bölgede çiftçiler tarafından tercih edileceğine inandıklarını söyledi.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarının Erzincan Dermasonu için 1 yıl, Işıl için ise 8 yıl emek harcadıkları belirtildi. - ERZİNCAN