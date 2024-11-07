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Erzincan'da Gıda Mühendisi Betül Kara, Devlet Desteğiyle Besi Çiftliği Kurdu

Erzincan'da Gıda Mühendisi Betül Kara, Devlet Desteğiyle Besi Çiftliği Kurdu
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Erzincan'da gıda mühendisi Betül Kara, Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller projesinden aldığı hibe ile 30 yaşında besi çiftliği kurarak ailesine katkıda bulundu. Proje ile 7 besi hayvanı alarak çiftlik işini büyütmeyi hedefliyor.

Erzincan'da, gıda mühendisi 2 çocuk annesi Betül Kara, devletten aldığı destek ile 30 yaşında besi çiftliği kurdu.

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Betül Kara, besicilik yapan eşine destek olmak için 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının 'Kırsal Kalkınma Uzman Eller' projesine başvurdu. Projeden 100 bin TL hibe alan Kara, 7 adet besi hayvanı alarak aile çiftliğine katkıda bulundu.

Eşi Erdem Kara'nın evlenmeden önce de besicilik yaptığını belirten Betül Kara, eşiyle birlikte işi daha da büyütmek, işletmeyi geliştirmek için Uzman Eller projesine başvurduğunu dile getirdi. 2 çocuk annesi Kara, "Evlendikten sonra ben de eşimden besiciliği öğrendim. Daha sonra hep beraber, ailecek bu işi yapmaya başladık" dedi.

2017 yılında 'Genç Çiftçi' projesinden faydalandığını ifade eden Erdem Kara, besicilik işine Genç Çiftçi projesinden aldığı 6 hayvan ile başladığını aktardı. Erdem Kara, 2022 yılında eşinin desteğiyle hayvan sayısını artırdıklarını ve besi çiftliği kurduklarını kaydetti. "Ben zaten bu işi yapıyordum. Eşimde zaten gıda üzerine okumuştu. Gıda teknikeri kendisi. Devletten aldığı 100 bin TL karşılığında 7 besi hayvanı aldık" diyen Kara, eşi ile beraber el ele bu işi yaptıklarını söyledi.

Genç çiftin devlet desteğiyle ve el birliğiyle kurduğu besi çiftliğini ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise, "Bakanlığımızca 2022-2023 yıllarında uygulamaya konulan Uzman Eller projesi kapsamında 2022 yılında 100 bin TL, 2023 yılında 250 bin TL hibe desteği sağlandı. Bu kapsamda 2022 yılında 12 üreticimize, 2023 yılında da 10 üreticimize bu desteği sağladık. Toplam 2 yılda 3 milyon 700 bin lira gibi bir hibe desteği sağlandı. Bugün de burada üretim yapan Gıda Mühendisi Betül Kara'nın işletmesini ziyaret ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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