Erzincan'da Gıda Denetimleri Sıkı Bir Şekilde Devam Ediyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Erzincan merkez ve ilçelerde sürdürülen denetimlere İl Müdürü Alper Koçaker de katıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kayıt belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları, son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri, satış koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda arzı ve gıda güvenliğine büyük önem verdiğine dikkat çekti. Bu kapsamda Erzincan'da gıda üretimi, satışı ve toplu tüketiminin yapıldığı işyerlerinin sürekli olarak denetlendiğini kaydeden İl Müdürü Koçaker, bu denetimlerin aralıksız ve sürekli olarak gerçekleştirilmeye devam edeceğini söyledi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerinin denetim ve denetimle birlikte eğitim anlayışı içerisinde hareket ettiğini ifade eden İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'da ayda en az 500 denetim yapıldığını, zaman zaman meslek gruplarıyla bir araya gelinerek bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini söyledi. - ERZİNCAN