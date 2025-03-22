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Erzincan'da Gençlerin Şambrel Eğlencesi

Erzincan'da Gençlerin Şambrel Eğlencesi
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Erzincan'da bir grup genç, kar yağışı sonrası 4X4 aracın arkasına bağladıkları şambrel ile kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Sosyal medya paylaşımları ilgi çekti.

Erzincan'da bir grup genç, aracın arkasına bağladıkları şambrelle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Erzincan'da yoğun kar yağışının ardından 4X4 araçla yüksek kesimlere çıkan arkadaş grubu karın tadını çıkardı. Aracın arkasına bağladıkları şambrel ile kaymaya başlayan gençler, hızlı ve keyifli anlar yaşadı. Eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydeden gençler, sosyal medyalarında paylaşırken ilgi gördüler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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