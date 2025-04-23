Erzincan'da 23 Nisan İçin Keklerle Dolu Sürpriz Araç

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle içi keklerle doldurulan araçla minik yüreklere sürpriz yapıldı.

Hazırlanan özel etkinlikte, çocuklar için süslenmiş bir araç hazırlandı. Araç içerisine yerleştirilen rengarenk kekler, mahalle mahalle gezilerek miniklere ikram edildi.

Çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen farkındalık projesi kapsamında keklerle donatılan araç mahalle aralarında ilerledikçe, çocuklar neşeyle araca koştu. Çocukların yüzlerindeki tebessüm ve bayrak sallayan minik eller etkinliğin amacına ulaştığını gözler önüne serdi.

Etkinlik kapsamında görevli ekipler, çocuklarla sohbet ederek 23 Nisan'ın tarihi anlamını ve Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri anlattı. Etkinlik hem bilgilendirici hem de duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür farkındalık odaklı etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini belirterek, çocukların yalnızca özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı. - ERZİNCAN