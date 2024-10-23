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Ertuğrulgazi Ortaokulu Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Ertuğrulgazi Ortaokulu Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası voleybol turnuvasında Ertuğrulgazi Ortaokulu, Necatibey Ortaokulu'nu 3-0 yenerek şampiyonluk elde etti. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük Kaymakamlığının öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ortaokullar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Ertuğrulgazi Ortaokulu oldu.

Merkez Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvada Necatibey Ortaokulu'nu 3-0 mağlup eden Ertuğrulgazi Ortaokulu ortaokullar arası ilçe birinciliğini elde etti. Karşılaşma sonrasında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullar, 1. Ertuğrulgazi Ortaokulu, 2. Necatibey Ortaokulu ve 3. Meliha Ercan Ortaokulu şeklinde oluştu. Kaymakam Adem Öztürk, Şampiyon olan Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri başta olmak üzere dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bilecik

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