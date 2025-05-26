Ergan Dağı'na Modern Tesis Projesi Başladı

Erzincan'ın doğa ve kış turizmindeki yükselen değeri Ergan Dağı, kapsamlı bir projeyle dört mevsim boyunca hizmet verecek modern tesislere kavuşuyor. Erzincan Valiliği ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, Ergan Dağı Kış Turizm Merkezi'ne günübirlik kullanım için çok yönlü ve çağdaş bir tesis inşa edilecek.

Toplam maliyeti 111 milyon TL olan proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Erzincan İl Özel İdaresi ortaklığıyla finanse edilecek. Bu yatırımın 33 milyon TL'si KUDAKA tarafından, 77 milyon TL'si ise İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında yapılacak tesiste; açık ve kapalı alanlara sahip kafeterya, kayak ekipmanları kiralama ve satış birimi, telesiyej sandalye garajı, sağlık birimleri, idari yönetim merkezi ve teknik hacimler yer alacak. Ayrıca ziyaretçilerin rahatlığı ve doğayla etkileşimi artırmak amacıyla kapsamlı peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Yalnızca kış aylarında hizmet veren Ergan Dağı'nın, proje sayesinde yaz döneminde de aktif bir rekreasyon ve doğa sporları destinasyonu haline gelmesi hedefleniyor. Yeni tesisle birlikte Erzincan'da yaşayan vatandaşlar ve kente gelen ziyaretçiler dağda daha uzun süre vakit geçirebilecek, çok yönlü etkinlik olanaklarından faydalanabilecek.

Aynı zamanda dağın mevcut tesislerinde yaşanan kapasite yetersizliği giderilirken, bugüne kadar geçici ve dağınık olarak sürdürülen sağlık hizmetleri modern, erişilebilir ve entegre bir yapıya kavuşturulacak. Bu sayede Ergan Dağı, sadece turistik değil, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir cazibe merkezi haline dönüşecek.

Bu kapsamda projenin resmi başlangıcı niteliği taşıyan imza töreni, Erzincan Valiliği'nde gerçekleştirildi. Törene; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclisi'nde görev yapan siyasi parti temsilcileri ve KUDAKA Erzincan İl Koordinatörü Lokman Altunbilek katılım sağladı. Törende atılan imzalarla birlikte proje resmen başlamış oldu. - ERZİNCAN