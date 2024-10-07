Erdek'te Zeytin Hırsızlıklarına Karşı Ortak Mücadele Toplantısı

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy önderliğinde, zeytin hasadı öncesi yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

İlçede önemli bir ekonomik değer olan zeytinin korunması amacıyla yapılan toplantıya, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, zeytin alımı yapan işletmelerin sahipleri ve bölgedeki üreticiler katıldı.

Zeytin hırsızlıklarına karşı ortak mücadele

Kaymakam Atasoy toplantıda yaptığı konuşmada, zeytin hasadı öncesinde yaşanan hırsızlık vakalarının bölge ekonomisine zarar verdiğini vurguladı. Bu duruma karşı topyekün bir mücadele başlatılması gerektiğini belirten Atasoy, "Zeytin, bölgemizin en önemli tarım ürünlerinden biri. Üreticilerimizin alın terini korumak için tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Alınacak tedbirler belirlendi

Toplantıda, zeytinlik alanlarının güvenliğini artırmak için alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle güvenlik güçlerinin zeytin hasadı döneminde bölgede daha etkin devriye görevleri yapacağı, zeytinliklerde gece aydınlatmasının artırılması ve üreticilerin daha bilinçli hale getirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca zeytin alımı yapan işletmelerin, çalıntı zeytin ticaretinin önlenmesi için daha sıkı kontroller yapacağı ifade edildi.

Toplumun desteği önemli

Toplantıda, zeytin hırsızlıklarına karşı sadece resmi makamların değil, halkın da dikkatli ve bilinçli olması gerektiği vurgulandı. Kaymakam Atasoy, üreticilerin ve bölge sakinlerinin şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, toplantının sonunda, zeytin üreticilerinin huzur ve güven içinde bir hasat dönemi geçirmesi için her türlü önlemin alınacağını belirtti ve tüm katılımcılara destekleri için teşekkür etti. - BALIKESİR