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Erciyes'te Ritim Kayseri tarafından darbuka şovu düzenlendi

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Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes'te, farklı mesleklerde çalışanlardan oluşan Ritim Kayseri tarafından darbuka şov düzenlendi. Erciyes Dağı'nda yapılan etkinlikte, 2650 metre yükseklikte darbuka ile ritim tutularak eğlenceli dakikalar yaşandı.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes'te, farklı mesleklerde çalışanlardan oluşan Ritim Kayseri tarafından darbuka şov düzenlendi.

Ülkenin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı, yaz sezonunda da çeşitli aktivitelerle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. h2650 Cafe ve Ritim Kayseri tarafından Hacılar Kapı'da düzenlenen etkinlikte darbuka şov yapıldı. Farklı mesleklerde olan ve daha önce darbukayı bilmeyenlerden oluşan Ritim Kayseri; 2650 metre yükseklikte darbuka ile ritim tutarak eğlenceli dakikalar yaşattı. Ekip hakkında bilgiler veren Ritim Kayseri Kurucusu Hakan Koçer; "Ritim Kayseri; hepsi farklı renklerde, farklı mesleklerde olan güzel insanlardan olmuş olan bir grup. Aralık ayından bu yana haftanın belli günlerinde çalıştık. Başlangıcımız tamamen terapi üzerineydi. Darbuka bilmeyen, hatta hiç ritimle uğraşmadan gelen kişiler ve harika sonuç çıktı" dedi.

"Erciyes'in manzarasıyla Kayserimizin tanıtımını yapmak istedik"

Koçer, neden Erciyes'te darbuka çaldıklarını ise "Kayserimiz çok güzel bir şehir, görülmesi gereken çok güzel yerler var. Erciyes Hacılar Kapı'nın da bunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Erciyes'in bu güzel manzarasında güzel bir müzikle Kayserimizin tanıtımını yapmak istiyoruz. O yüzden buradayız" sözleriyle ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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