Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yağan Kar, Tatilcilerin Yüzünü Güldürdü

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yağan Kar, Tatilcilerin Yüzünü Güldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi, yağan karla birlikte sezonu erken açtı. Kayak severler için farklı zorluklardaki pistlerin bulunduğu merkez, geçtiğimiz hafta sonu 70 bin ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan kar tatilcilerin yüzünü güldürdü.

Kayseri'nin bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı Erciyes'te de etkili oldu. Kayak sezonunu erken açan Erciyes Kayak Merkezi'nde gün boyu yağan kar, hem işletmecilerin hem de kayakseverlerin yüzünü güldürdü.

Erciyes Kayak Merkezi; geçtiğimiz hafta sonu yerli ve yabancı 70 bin ziyaretçiyi ağırlarken, farklı zorluklardaki pistlerle de her kesime hitap etme özelliğini taşıyor. Öte yandan, karayolları ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz
img

Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
img

Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de tarihin doğru tarafında durduk
Türkiye ile ilgili "HTŞ" iddialarına yanıtı net oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 16-17 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Pazartesi günü hangi diziler var? 16 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)? Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı? 17 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, İkizler burcu yorumu! 17 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.