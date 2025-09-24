Haberler

Engelli Genç Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Devlet korumasındaki engelli genç Aziz Ağırman, Tunceli'de bir günlüğüne polis olarak görev yaptı. Polis üniforması giyerek devriye atan ve vatandaşlarla ilgilenen Ağırman, mutluluğu yüzünden okundu.

Devlet koruması altında olan engelli gencin polis olma hayali, Tunceli'de bir günlüğüne gerçeğe dönüştü. Polis üniforması giyerek ekiplerle birlikte göreve çıkan, şehir merkezinde devriye atıp uygulama noktalarında vatandaşların kimliklerini kontrol eden ve telsizden anons geçen engelli genç, büyük mutluluk yaşadı.

Tunceli Bedri Es Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma altında bulunan 20 yaşındaki engelli Aziz Ağırman, polis olmayı hayal ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tunceli'ye atanan İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Ağırman'ın hayalini öğrendikten sonra Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile görüşerek özel bir etkinlik planladı. Hazırlıkların ardından Aziz Ağırman için unutulmaz bir gün düzenlendi. Etkinlik kapsamında Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ağırman, ilk olarak Emniyet Müdürü Demiralay tarafından ağırlandı. Daha sonra polis üniforması giyerek ekiplerle birlikte göreve çıkan Ağırman, şehir merkezinde devriye attı, uygulama noktalarında vatandaşların kimliklerini kontrol etti, ekip otosuna binerek sirenleri çalıştırdı ve telsizden anons geçti. Günün ilerleyen saatlerinde motosiklete de binen Aziz'in mutluluğu ve yüzündeki gülümseme, gerçekleştirdiği hayalin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi. - TUNCELİ

