Engelli Genç, Polis Olma Hayalini 1 Günlüğüne Gerçekleştirdi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde polis olma hayaliyle yaşayan engelli gencin arzusunu polisler 1 günlüğüne gerçekleştirdi.

Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeli, polis olmayı hayal eden engelli gencin dileğini gerçekleştirdi. Genç, ekiplerle birlikte uygulama noktasında görev alarak araç kontrolü yaptı ve polisliğin heyecanını yaşadı. Polisler, "Onun gülümsemesine ortak olmak, hayalinin bir parçası olabilmek bizler için en büyük mutluluk." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN