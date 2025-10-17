Engelli Çocuklarına ve Ailesine Destek Olmak İçin Tavuk Çiftliği Kurdu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3 engelli çocuğu, zihinsel engelli annesi ve karaciğer nakli yapılan eşine bakmak için evinden çıkamayan çiftçi, kurduğu küçük ölçekli tavuk çiftliğiyle hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de bölgenin beyaz et ve yumurta ihtiyacını karşılıyor.

Uludere'de 3'ü engelli 4 çocuğu, zihinsel engelli annesi ve akciğer nakli yapılan eşiyle birlikte 8 kişilik ailesine bakan Mahmut Yaman, evinden uzakta çalışamadığı için bahçesini üretim merkezine dönüştürdü. Modern bir sera kuran ve ağılı tavuk çiftliğine çeviren Yaman, aldığı kuluçka makinesiyle haftada 25-30 civciv üretiyor. Ürettiği civcivleri sera alanına bırakarak zararlı haşere ve yabani otların temizlenmesini de sağlayan Yaman, doğayla uyumlu üretim modeliyle dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan çiftçi Mahmut Yaman, "Seracılıktan itibaren biz bu civciv üretimine de başladık Allah'ın izniyle. Kuluçka makinesini aldık, civciv ana kucağını aldık. Hem hindi hem tavuk üretimine başladık. İnşallah ileride daha büyük çiftlik de kurmayı düşünüyoruz. Hem meyve ağaçlarımın altındaki yabani otları hem bu haşereleri temizlemek için bahçeme salıyorum. Büyüyünce, hem yumurta hem de et konusunda aileme ve milletime yardımcı olmak için inşallah daha da büyüteceğiz. Allah'ın izni ile binin üzerine çıkmayı düşünüyoruz" dedi. - ŞIRNAK