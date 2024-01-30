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Emirdağ ilçesinde 4 köyün içme suyu depoları bakımı tamamlandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Başkonak, Kuruca, Aydınyaka ve Bademli köylerinin içme suyu depolarının bakım ve onarımları tamamlandı. Ayrıca, 4 köyün daha içme suyu depolarının bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 4 köyün içme suyu depoları bakım, onarımları yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışma ile ilgili Emirdağ Kaymaklamlığından yapılan yazılı açıklamada, "2014 yılı içerisinde Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan üye 4 köy olan Başkonak, Kuruca, Aydınyaka, Bademli köylerinin içme suyu depoları bakım, onarımları tamamlanmıştır. Ayrıca 2015 yılı içerisinde 4 köyün daha içme suyu depoları bakım, onarım ihaleleri yapılarak çalışmalara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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