Emetli esnaflar birlik iftarında buluştu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'nın Emet ilçesinde esnaflar düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde esnaflar düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Gerçekleştirilen birlik beraberlik iftarına, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Esnaf Odası Başkanı Ramazan Seval, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve esnaflar katıldı. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel