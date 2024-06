Emeklilerin Et Yemek İçin Taziye Evlerini Gözlediği İddia Edildi

(MALATYA) - Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, alım gücü her geçen gün daha da düşen emeklilerin ancak Kurban Bayramı'nda et yiyebildiğini söyledi. Etin artık emekli evlerinde lükse kaçtığına vurgu yapan Göktaş, yıllarca hizmet eden emeklilerin, et yemek için bayram ya da taziye evi gözlediğine dikkat çekti.

BES Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, Kurban Bayramı'na doğru giden Türkiye'de özellikle deprem bölgesinde emeklilerin 'bayram' tadını yaşayamadığını söyledi. Emeklilerin geçin sıkıntısı çektiğini, deprem bölgesi Malatya'da yaşamın her koşulda emeklileri zorladığını söyleyen Göktaş, bir an önce yaşam standartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

"Taziye yemekleri gerçekten fakirlerin üzerinde bir yük"

Emeklilerin et yiyebilmek için artık taziye evlerini gözlediğini söyleyen Göktaş, emeklilerin düştüğü durumu şöyle anlattı:

" Kurban Bayramı geliyor. Emekliler ne yapacak? Bir tek zaten Kurban Bayramlarında et yiyor. Kızılay da 120 ülkeye et yardımı yapacağını söylüyor. Bizim emeklilerde sadece bir taziye olduğu zaman ölü evinde yemek yiyebiliyor, et yiyebiliyor. Ailesiyle gidip taziye evinde et yiyor. Daha kötüsü, bir emeklinin evinde bir cenaze olduğu zaman o evin hane halkı ölünün derdine mi düşsün, milletin yemeğinin derdine mi düşsün? Bu taziye yemeklerinin de bir an önce kaldırılması gerekiyor. Çünkü gerçekten fakirlerin üzerinde bir yük, büyük bir sıkıntı veya yerel yönetimlerin bu taziye evlerinde yemekleri karşılaması lazım. Artık bu dünyada yaşamadık, geride kalanlara çile vermek istemiyoruz."