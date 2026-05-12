Eskişehir'de Emeklilerin Basın Açıklaması: Emekli Aç, Sabrımız Tok

(ESKİŞEHİR) - DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri, emeklilerin yoksulluk ve sağlık sorunlarına dikkati çekmek üzere basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Hatice Kılıç, en düşük emekli aylığının insanca bir seviyeye çıkarılması ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim talep ettiklerini bildirdi.

DEV Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Taşbaşı'nda bir araya gelen emekliler, boyunlarına taktıkları dövizlerle karşılaştıkları sorunları gündeme taşımaya çalıştı. "Yıllarımızı verdik, karşılığı bu mu?", "Maaş değil, geçim istiyoruz", "Emekli aç, sabrımız tok" yazılı dövizlerle iktidara seslenen emekliler, taleplerinin bir an önce karşılanmasını talep etti.

Şube Başkanı Hatice Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de emekliliğin adeta acımasız bir hayatta kalma savaşına dönüştüğünü söyledi.

Kılıç, emeklilerin devlet nezdinde "yük" olarak görülmesinin yarattığı öfkeyi taşıdıklarını dile getirdi. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının emeklileri yoksulluğa mahküm ettiğini belirten Kılıç, bu durumun hem sağlıklarını hem de sofralarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Kılıç sağlık hizmetlerine erişimin de emekliler için adeta lüks haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Randevu sistemi üzerinden bir doktora ulaşmak, adeta Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıkmasıyla eşdeğer bir ihtimaldir. Göz, kardiyoloji, nöroloji veya ortopedi gibi hayati ve yaşlılıkta sıkça başvurulan branşlarda aylar sonrasına gün verilmekte, bizlerin o süreyi bekleyecek dermanı, zamanı veya ömrü olup olmadığı kesinlikle önemsenmemektedir. Yaşlı nüfusun ve emeklilerin sağlık hizmetlerine zamanında erişimde yaşadığı gecikme oranı son iki yılda yüzde 40'ın üzerinde artış göstermiştir. Kamu hastanelerindeki yığılmalar, parası olmayanı evinde çaresizliğe terk eden bir anlayışın sonucudur. Eczaneye gittiğimizde karşımıza çıkan muayene ücreti, ilaç katılım payı ve bitmek bilmeyen fiyat farkları, zaten enflasyon karşısında kuşa dönmüş maaşlarımızın daha elimize geçmeden erimesine yol açmaktadır. Bize dayatılan bu sistem, hastaları enkaz altında bırakan tam bir sağlık çöküşüdür."

"BAYRAM İKRAMİYELERİ EN AZ BİR ASGARİ ÜCRET TUTARINDA ÖDENMELİDİR"

En düşük emekli aylığı, insanca yaşanacak, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalıdır. Sağlıkta uygulanan tüm katkı payları derhal kaldırılmalı, yaşlılık dönemindeki emeklilere randevu ve rapor süreçlerinde öncelikli, şartsız, kamusal ve tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmalıdır. Bayram ikramiyeleri, asıl amacına uygun hale getirilmeli, en az bir asgari ücret tutarında güncellenerek ödenmelidir.

Sendikal örgütlenme hakkımız üzerindeki tüm yasal ve fiili baskılara son verilmeli, DİSK DEV Emekli-Sen toplu sözleşme masasının doğrudan, meşru tarafı olarak kabul edilmelidir."

Kaynak: ANKA