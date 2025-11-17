Emeklilerden Yaşanabilir Maaş Talebi

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - DİSK/Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) Ordu Temsilci emekli aylıklarının "yaşanabilir bir seviyeye" çıkarılması talebini yineledi.

Dev Emekli-Sen Ordu Temsilcilerinden Cengiz Özyurt, yaptığı basın açıklamasında, emekliler için 2026 bütçe teklifinde ayrılan payı yetersiz bulduklarını belirterek şunları söyledi:

"2026 bütçesi taslağında ve kamu emekçileri sendikalarıyla yapılan toplu görüşme tutanağındaki artışları yetersiz buluyoruz. Emekliler olarak ciddi geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Sadaka niteliğindeki maaşlar yoksulluğumuzu derinleştiriyor. Torunlarımıza hediye almaya, hatta dışarı çıkıp gezmeye çekinir hale geldik. Yıllarca fabrikalarda, tarlalarda, devlet kurumlarında çalıştık, esnaflık yaptık. Emekli olunca insanca bir yaşam hayal ederken bugün çocuklarımızın desteğiyle ayakta durur hale geldik."

"TÜİK'in açıkladığı enflasyon gerçek durumu yansıtmıyor"

Özyurt, emeklilerin toplu sözleşme sürecinde doğrudan temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Emekliler olarak toplu sözleşme masasında kendimizi temsil etmek istiyoruz. Emekli sendikaları, kamu emekçileri sendikalarıyla birlikte masada yer almalıdır ki başkaları bizim adımıza konuşmasın. TÜİK'in açıkladığı enflasyon gerçek durumu yansıtmıyor. Gerçek enflasyon çok daha yüksek. Enflasyon farkı sadece mevcut kayıpları telafi eder; yeni dönemde yaşanacak enflasyon ise verilen sadaka niteliğindeki artışı da eritecektir. Bu nedenle maaş artışları mutlaka yaşanabilir bir seviyede olmalıdır."

Özyurt, işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin ortak mücadele yürütmesinin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, şu çağrıyı yaptı:

"2026 bütçesi işçiyi, emekçiyi, üretici köylüyü, küçük esnafı ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Haklarımız için birlikte mücadele etmek zorundayız. Yalnızca mücadele yetmez, haklarımızı koruyup büyütmek için sendikalarda örgütlenmemiz gerekiyor. Bu nedenle yaşanabilir bir maaş ve demokratik bir ülke için tüm emeklileri Devrimci Emekliler Sendikası'na üye olmaya çağırıyoruz."