Samsun'daki Emekliler: Bu Sefalet Düzenini Kabul Etmiyoruz

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) –DİSK Dev Emekli-Sen Samsun ve Atakum Şubeleri, Samsun'da düzenledikleri basın açıklamasında düşük emekli aylıkları ve hayat pahalılığına tepki göstererek, insanca yaşayacak ücret talep etti.

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) Samsun ve Atakum Şubeleri, bugün saat 19.00'da Gazi Müzesi önünde bir araya gelerek emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Samsun ve Atakum Şubeleri adına basın açıklamasını Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın okudu.

"SERMAYEYE HİZMET, EMEKLİYE SEFALET DÜZENİ"

Basın açıklamasında Türkiye'nin derinleşen ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edildiği belirtilerek, uygulanan ekonomi politikalarının emekçileri ve emeklileri yoksulluğa sürüklediği ifade edildi.

Açıklamada, yıllardır uygulanan sermaye odaklı ve neo-liberal ekonomi politikalarının emeklileri tam anlamıyla sefalet düzenine mahküm ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, DİSK Dev Emekli-Sen olarak bu gidişata dur demek, hakkımız olanı haykırmak ve sefalet aylıklarına boyun eğmeyeceğimizi ilan etmek üzere bugün buradayız."

Sendika, bugün yaşanan toplumsal ve ekonomik tablonun adının açıkça "Sermayeye Hizmet, Emekliye Sefalet" olduğunu belirterek, ülkenin kaynaklarının sermaye çevrelerine aktarılırken emeklilere bütçe yetersizliği gerekçesinin sunulduğunu dile getirdi.

"EMEKLİLİK HAKKIMIZ LÜTUF DEĞİLDİR"

Basın açıklamasında, emeklilik hakkının yıllarca ödenen primlerin ve verilen emeğin karşılığı olduğu belirtilerek, siyasi iktidarın bu hakkı bir maliyet unsuru gibi göstermesinin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Her zam döneminde gerçek enflasyonun altında kalan artışlar ve kök aylık uygulamalarıyla emeklilerin daha da yoksullaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Hak ettiğimiz insanca yaşam koşullarının bizlerden esirgenmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Emekliler, ekonomik krizin faturasının kendilerine kesilmesine karşı çıkarak yıllarca ürettiklerini, vergilerini ve primlerini eksiksiz ödediklerini hatırlattı.

"ÜÇ KOLLU KISKACA MAHKÜM EDİLDİK"

Açıklamada, Türkiye'de milyonlarca emeklinin siyasi iktidar ve sermaye düzeni tarafından oluşturulan üç kollu bir kıskacın içine itildiği savunuldu.

Bu kıskacın ilk ayağının bilinçli olarak uygulanan düşük emekli aylıkları olduğu belirtilirken, emekli maaşlarının artık asgari ücretin dahi çok altında kaldığı ifade edildi.

Geçmişte emekli maaşıyla ev alınabildiği, çocuk okutulabildiği ve aile geçindirilebildiği hatırlatılan açıklamada, bugün ise birçok emeklinin tek odalı bir evin kirasını dahi ödeyemeyecek duruma getirildiği vurgulandı.

"GERÇEK ENFLASYONU PAZARDA YAŞIYORUZ"

Dev Emekli-Sen açıklamasında yüksek fiyat artışlarının emeklileri her geçen gün daha fazla yoksullaştırdığı belirtilerek, çarşı ve pazardaki fiyatların emeklilerin alım gücünü tamamen yok ettiği ifade edildi.

Açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının halkın yaşadığı gerçek hayatla örtüşmediği savunularak, gerçek enflasyonun boş kalan pazar filelerinde, boşalan cüzdanlarda ve ödenemeyen faturalarda görüldüğü dile getirildi.

Süt, et ve temel gıda ürünlerine ulaşmanın dahi emekliler için lüks haline geldiği belirtilen açıklamada, ekonomik gerçeklerin resmi rakamlarla gizlenemeyeceği ifade edildi.

"EMEKLİLİK HUZUR DÖNEMİ OLMAKTAN ÇIKTI"

Basın açıklamasının son bölümünde ise emekliliğin artık huzur içinde geçirilmesi gereken bir yaşam dönemi olmaktan çıktığına dikkat çekildi.

İlerleyen yaşlarına ve sağlık sorunlarına rağmen milyonlarca emeklinin geçimini sağlayabilmek için kayıt dışı, güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda bırakıldığı belirtilen açıklamada, genç kuşakların da bu tablo nedeniyle geleceğe dair umutlarını kaybettiği ifade edildi.

Dev Emekli-Sen, emeklilerin insanca yaşayabilecekleri ücret ve sosyal haklar sağlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Bu mücadeleyi kazanıncaya kadar meydanları terk etmeyeceğiz." mesajını verdi.

Kaynak: ANKA