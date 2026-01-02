Eskişehir'de Soğuk Havaya Rağmen Emeklilerden Yürüyüş: "Zam Değil, Yoksulluğun Güncellenmesi"

(ESKİŞEHİR) - Emekliler kötü yaşam koşullarına ve açlık sınırı altındaki maaşlarına karşı ses yükseltmek için Tüm Emeklilerin Sendikası ülke genelinde eş zamanlı eylem gerçekleştirdi. Eskişehir Köprübaşı'nda toplanan emekliler, soğuk havaya rağmen Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından emekli maaşlarına yapılması beklenen zam oranları protesto edildi. Eskişehir Köprübaşı'ndan bir araya gelen emekliler, Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da destek verdi. Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi TİS Hukuk Sekreteri Musa Demirel, "Ocak 2026'da işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12-13 ve memur emeklilerine ise, yüzde 18'ler bandında artış öngörülmektedir. Bu bir artış değil, yoksulluğun güncellenmesi ve sefaletin kalıcı hale getirilmesidir" dedi.

"Ülkemizde emeklilik açlıktan ölmemek mücadelesidir"

Musa Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde emeklilik; iktidarın bilinçli tercihiyle, onurlu ve güvenceli bir yaşam hakkı olmaktan çıkarıldı. Sefalete de mahkümiyetin adı haline getirildi. Bugün milyonlarca emekli; Yoksullukla, borçla, sefalet ve barınma kriziyle boğuşuyor. Bunun nedeni; Tek adam rejimi ve neoliberal yağma politikalarıdır. Ülkemizde emeklilik, artık bir huzur ve güvence dönemi değil, açlıktan ölmemek mücadelesidir. Yıllarca çalışmış, üretmiş ve bu ülkenin değerlerini yaratmış emeklilerin; insanca yaşam hakları ile talepleri yok sayılıyor. Sarayın tek adam rejim programı; sosyal devleti tamamen tasfiye etmiştir. Kamusal tüm kaynakları, sermayeye ve ayrıcalıklı yandaş kesime aktarmıştır. Emeklileri ise; cezalandırılması gereken bir yük olarak görmüştür. Bu bir yönetim hatası değil, bilinçli bir tercihtir.

"Emeklilere 'çok yaşama öl' deniyor"

BESAR'ın son aralık ayı verilerine göre; Açlık sınırı 39 bin, yoksulluk sınırı 97 bin ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 64 bin lirayı geçmiştir. 17 milyona yakın emeklinin, beş milyonu 16 bin 881 lira gibi bir sefalet aylığına mahkum edilmiştir. Yetim, dul, engelli ve yaşlılık aylığı ise, bunun yarısının altında kalmaktadır. Emeklilere "fiilen aç kal, çok yaşama artık öl" ve "mücadele etme, konuşma sus artık" deniyor. Bu emeklilerin onurlu insanca yaşam haklarına yönelik açık bir saldırıdır.

"Emeklilere gelince bütçe disiplini"

Ocak 2026'da işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12-13 ve memur emeklilerine ise, yüzde 18'ler bandında artış öngörülmektedir. Bu bir artış değil, yoksulluğun güncellenmesi ve sefaletin kalıcı hale getirilmesidir. Tüm bu yıkım yaşanırken, üst düzey bürokratlar için 30 bin lira varan seyyanen artışlar gündeme getirilmiş ve Kamuoyu tepkisi üzerine, şimdilik bundan vazgeçilmiştir. Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri ve üst bürokratların 2026 Ocak ayı yüzde 20'lik maaş artışları 45 bin lirayı aşıyor. Emeklilere gelince ise; "para yok" ve "bütçe disiplini" diyorlar. Bu adaletsiz gelir dağılımını kesinlikle kabul etmiyoruz."