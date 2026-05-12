Emekliler, Osmaniye'de "Tabutlu" Eylemle Durumlarına Dikkati Çekti

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Osmaniye Şubesi, emeklilerin sorunlarını dile getirmek için "tabutlu" yürüyüş düzenledi. Şube Başkanı Metin Önal, "Emeklilik acımasız bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür" dedi.

DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Osmaniye Şubesi üyeleri, 20 bin lira aylıkla geçinmeye çalışan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkati çekmek amacıyla tabutlu yürüyüş düzenledi.

Kemal Satır Caddesi'ndeki şube önünden başlayan yürüyüş, Karaoğlanoğlu Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar tepkilerini, "Emekli yokluktan, gıdasızlıktan öldü Allah rahmet eylesin", "Emekli eti hayal ediyor, rüyasında görüyordu", "Emekliyi ölmeden tabuta koydular", "Emeklilikte insanca yaşam haktır" dövizleri taşıdılar.

DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Emeklinin sabrı tükendi. Bu sefalet düzenini reddediyoruz. Hakkımızı aramak ve büyük bir onur mücadelesi vermek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bu ülkenin her bir karış toprağında alın teri olan, fabrikalarından okullarına, tarlalarından hastanelerine kadar her alanda yıllarca değer üreten biz emekliler, iktidar tarafından devletin sırtında bir yük olarak görülmenin derin kırgınlığı ve öfkesi içerisindeyiz. Emeklilik acımasız bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. İktidar, uyguladığı ekonomi politikalarıyla bizleri yoksulluğa mahküm etmekle yetinmemiş; aynı zamanda yaşam alanlarımıza, sağlığımıza ve soframıza kadar doğrudan müdahale eden otoriter bir sefalet rejimi inşa etmiştir."

"MUAYENE ÜCRETİ MAAŞLAR ELİMİZE GEÇMEDEN ERİMESİNE YOL AÇIYOR"

İlerleyen yaşımız gereği en temel ve acil ihtiyacımız olan sağlık hizmetlerine erişim, bugün bizler açısından ulaşılamaz bir lüks haline getirilmiştir. Randevu sistemi üzerinden bir doktora ulaşmak, adeta milli piyangodan büyük ikramiye çıkmasıyla eşdeğer bir ihtimaldir. Göz, kardiyoloji, nöroloji veya ortopedi gibi hayati ve yaşlılıkta sıkça başvurulan branşlarda aylar sonrasına gün verilmekte, bizlerin o süreyi bekleyecek zamanı veya ömrü olup olmadığı kesinlikle önemsenmemektedir. Yaşlı nüfusun ve emeklilerin sağlık hizmetlerine zamanında erişimde yaşadığı gecikme oranı son iki yılda yüzde 40'ın üzerinde artış göstermiştir. Eczaneye gittiğimizde karşımıza çıkan muayene ücreti, ilaç katılım payı ve bitmek bilmeyen fiyat farkları, zaten enflasyon karşısında kuşa dönmüş maaşlarımızın daha elimize geçmeden erimesine yol açmaktadır. Bize dayatılan bu sistem, hastaları enkaz altında bırakan tam bir sağlık çöküşüdür."

Kaynak: ANKA