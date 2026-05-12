Haberler

Emekliler, Osmaniye'de "Tabutlu" Eylemle Durumlarına Dikkati Çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Osmaniye Şubesi, emeklilerin sorunlarını dile getirmek için "tabutlu" yürüyüş düzenledi. Şube Başkanı Metin Önal, "Emeklilik acımasız bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür" dedi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Osmaniye Şubesi, emeklilerin sorunlarını dile getirmek için "tabutlu" yürüyüş düzenledi. Şube Başkanı Metin Önal, "Emeklilik acımasız bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür" dedi.

DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Osmaniye Şubesi üyeleri, 20 bin lira aylıkla geçinmeye çalışan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkati çekmek amacıyla tabutlu yürüyüş düzenledi.

Kemal Satır Caddesi'ndeki şube önünden başlayan yürüyüş, Karaoğlanoğlu Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar tepkilerini, "Emekli yokluktan, gıdasızlıktan öldü Allah rahmet eylesin", "Emekli eti hayal ediyor, rüyasında görüyordu", "Emekliyi ölmeden tabuta koydular", "Emeklilikte insanca yaşam haktır" dövizleri taşıdılar.

DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Emeklinin sabrı tükendi. Bu sefalet düzenini reddediyoruz. Hakkımızı aramak ve büyük bir onur mücadelesi vermek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bu ülkenin her bir karış toprağında alın teri olan, fabrikalarından okullarına, tarlalarından hastanelerine kadar her alanda yıllarca değer üreten biz emekliler, iktidar tarafından devletin sırtında bir yük olarak görülmenin derin kırgınlığı ve öfkesi içerisindeyiz. Emeklilik acımasız bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. İktidar, uyguladığı ekonomi politikalarıyla bizleri yoksulluğa mahküm etmekle yetinmemiş; aynı zamanda yaşam alanlarımıza, sağlığımıza ve soframıza kadar doğrudan müdahale eden otoriter bir sefalet rejimi inşa etmiştir."

"MUAYENE ÜCRETİ MAAŞLAR ELİMİZE GEÇMEDEN ERİMESİNE YOL AÇIYOR"

İlerleyen yaşımız gereği en temel ve acil ihtiyacımız olan sağlık hizmetlerine erişim, bugün bizler açısından ulaşılamaz bir lüks haline getirilmiştir. Randevu sistemi üzerinden bir doktora ulaşmak, adeta milli piyangodan büyük ikramiye çıkmasıyla eşdeğer bir ihtimaldir. Göz, kardiyoloji, nöroloji veya ortopedi gibi hayati ve yaşlılıkta sıkça başvurulan branşlarda aylar sonrasına gün verilmekte, bizlerin o süreyi bekleyecek zamanı veya ömrü olup olmadığı kesinlikle önemsenmemektedir. Yaşlı nüfusun ve emeklilerin sağlık hizmetlerine zamanında erişimde yaşadığı gecikme oranı son iki yılda yüzde 40'ın üzerinde artış göstermiştir. Eczaneye gittiğimizde karşımıza çıkan muayene ücreti, ilaç katılım payı ve bitmek bilmeyen fiyat farkları, zaten enflasyon karşısında kuşa dönmüş maaşlarımızın daha elimize geçmeden erimesine yol açmaktadır. Bize dayatılan bu sistem, hastaları enkaz altında bırakan tam bir sağlık çöküşüdür."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal için ilk sözler

Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

Düğünün önüne geçen görüntü
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

Güneşe aldanmayın! 5 gün Türkiye'yi esir alacak
Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Icardi'nin takımda kalmak için tek bir şartı var

Takımda kalmak için yönetime sunduğu şart çok tartışılacak
Yüzsüzlüğün bu kadarı! Ederson'un ayrılmak için istediği sattığı maçtan çok konuşulur

Ayrılmak için istediği sattığı maçtan çok konuşulur

Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı

Paylaşımıyla babasının başını yaktı