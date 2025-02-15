Emekliler bayram ikramiyesi için 10 bin lira talep etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, bayram ikramiyelerinin en az 5 bin ile 10 bin lira arasında olması gerektiğini söyledi. Bir emekli, "İkramiye 10 bin lira olsun. Maaş yetiyor mu 14 bin lira? Pazarın halini görüyorsun" derken; başka bir emekli ise "İkramiye en az 10 bin lira olması lazım. Her şey ateş pahalısı. Yetişmiyor, alamıyorum tabii ki. Zor geçim, kolay mı? Emekliler direniyor, emekliyor" ifadelerini kullandı.

10 BİN LİRA TALEP EDEN DE VAR

GEÇMİŞ YILLARDAKİ İKRAMİYE ARTIŞLARI

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi.

2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, 2021'de 1.100 TL'ye, 2023'te 2.000 TL'ye ve 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış trendi, emeklilerin 2025 yılı için de benzer bir zam beklentisine girmesine neden oldu.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı gibi yeni yıl ikramiyelerinin bütçeye getireceği ek yük de göze alınarak yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak olan yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.