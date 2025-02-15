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Emekliler bayram ikramiyesi için 10 bin lira talep etti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki emekliler, bayram ikramiyelerinin en az 5 bin ile 10 bin lira arasında olması gerektiğini ifade ederek geçim zorluğuna dikkat çekti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, bayram ikramiyelerinin en az 5 bin ile 10 bin lira arasında olması gerektiğini söyledi. Bir emekli, "İkramiye 10 bin lira olsun. Maaş yetiyor mu 14 bin lira? Pazarın halini görüyorsun" derken; başka bir emekli ise "İkramiye en az 10 bin lira olması lazım. Her şey ateş pahalısı. Yetişmiyor, alamıyorum tabii ki. Zor geçim, kolay mı? Emekliler direniyor, emekliyor" ifadelerini kullandı.

10 BİN LİRA TALEP EDEN DE VAR

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen emekliler bayram ikramiyelerinin en az 5 bin lira ile 10 bin lira arasında olması gerektiğini ifade etti. Emekliler, şunları söyledi:
- Bayram ikramiyesi 6 bin lira olmalı. Maaşım yetmiyor. Ben depremzedeyim ev kirası veriyorum. Yetmiyor, hiç yetmiyor. Geçinemiyoruz.
- Emekliyim. Bayram ikramiyesi 5 bin lira olmalı. Maaşım yetmiyor. Benim maaşım yanı sıra gelirim var öyle geçiniyorum yoksa mümkün değil.
- Emekliyim. İkramiye en az 5 bin lira olması lazım. Maaşım yetmiyor.
- İkramiye en aşağı 10 bin lira olması lazım.
- Bayram ikramiyesi 10 bin lira olması lazım. Maaşım yetmiyor. Nerede alıyoruz, geliyoruz şuraya bir şey alıyoruz o da iki katı, üç katı. Aldığım para oraya gidiyor. Aybaşı gelmeden oraya gidiyor.
- İkramiye 10 bin lira olsun. Maaş yetiyor mu 14 bin lira? Pazarın halini görüyorsun. En ucuz şey 30 lira, 40 lira. Zar zor, ancak geçiniyoruz.
- Emekliyim, ikramiye en azından 6 bin lira olmalı. Maaşım yetmiyor.
- İkramiye en az 10 bin lira olması lazım. Her şey ateş pahası. Yetişmiyor, alamıyorum tabii ki. Zor geçim, kolay var mı? Emekliler direniyor, emekliyor.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ İKRAMİYE ARTIŞLARI

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi.

2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, 2021'de 1.100 TL'ye, 2023'te 2.000 TL'ye ve 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış trendi, emeklilerin 2025 yılı için de benzer bir zam beklentisine girmesine neden oldu.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı gibi yeni yıl ikramiyelerinin bütçeye getireceği ek yük de göze alınarak yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak olan yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Emekliler bayram ikramiyesi için 10 bin lira talep etti
Kaynak: ANKA / Yerel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Tabiikide 10000 lira olmalı..Ülke olarak zenginiz..Öyle çok zenginiz ki,ülke başkanlarına Togg hediye ediyoruz,Kırgizistan'in borcunu siliyoruz..Somaliye 30 milyon dolar yardım ediyoruz vss...O sebeple 10000 lira bile az..Millete hep ceza haberleri vereceklerine birazda ödüllendirsinler..Ama nerde...Bunlar emekli çiftçi düsmani..

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Haber YorumlarıDağıstan:

Ne onbini kardeşim , bir asgari ücret kadar olmalı Bayram İkramiyesi. Alacağınız var devletten , bunu da mı bilmiyorsunuz. Hale bak , maaşım yetmiyor diyor , beşbin bayram ikramiyesi yeter diyor. Alışılmış , ekmekle karın doyurmaya...

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Haydi bakalım Sayın Bahçeli Reis, koyunuz ağırlığınızı. Bakin bir kereden bir şey olmaz diye bizi ne duruma getirdi EKONOMİ ekibimiz. Bence de şimdi bir şey olmaz. 2 yıl artış olmadan 10bine bağlayınız bizim harçlıkları. Lütfen yani. Nasılsa Bakan Mehmet Bey vermez. Vatanımızı Mehmetçikler kurtarmış!!! Birisi şöyle demişti. Gel iki duble içelim! Boş kafayı hoş kafa yapalım. Benim boş kafa ne içersem içeyim hoş kafa olacak gibi görünmüyor ufukta. Gün gelir keser döner. Belki EKONOMİ ekibi de dönr

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