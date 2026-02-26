Artvinli Emeklilerin Bayram İkramiyesi Talebi En Az 10 Bin Lira

Haber : Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Ramazan ayıyla birlikte emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine ilişkin basında yer alan haberlere tepki gösteren Ardanuçlu emekli yurttaş, "İkramiyeler de onların olsun, istemiyoruz. Milletvekillerine bağışlıyoruz. 5 bin lira, bin lira veriyorlar. Bu, dilenciye vermek gibi bir şey. Biz dilenci değiliz. Bu emeklilere yazık. Kurban Bayramı'ndan sonra et alamamış emekli vatandaş var" dedi.

Ramazan ayı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri yeniden tartışma konusu olurken, Artvin'de emekliler en son verilen 4 bin liralık tutarın ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını dile getirdi. Ardanuçlu emekli Adem Karataş, 2018'de verilen bin liralık ikramiyenin alım gücünün korunabilmesi için bugün en az 10 bin lira olması gerektiğini belirtti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, artan yaşam maliyetleri nedeniyle bayram ikramiyelerinin alım gücünü koruyacak seviyeye yükseltilmesini talep etti.

Ardanuçlu emekli Adem Karataş şunları söyledi:

"Bu ilk çıktığında o zamanlar 1000 lira veriyorlardı. 1000 lira da 215 dolara tekabül ediyordu. Şu anda verecekleri parayı dolarla kıyaslayacak olursak en az 10 bin lira yapıyor. 2018'de vermiş oldukları 1000 liranın, aynı alım gücüne kavuşması için şu anda 10 bin lira olması gerekiyor. Zaten maaşlar belli. Emeklinin maaşı 20 bin lira, o da yetersiz."

"Emekli hak etmiyor mu?"

Artvinli emekli Medet Yaşar, bayram ikramiyesinin iki-üç yıldır artırılmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Emekliye 1000 lira zam verildi diye kırk dereden su getirildi. Biz hükümetimize çok güvendik, Cumhurbaşkanımıza çok güvendik. Yine de güveniyoruz. Emekli hak etmiyor mu? Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, mesele oy verip vermemek değil. Ama bu emekliyi biraz canlandırmak lazım. Şimdi bayram geliyor. Bayram ikramiyesi var 4 bin lira. İki yıldır, üç yıldır 5 kuruş artmadı. Emekli bekliyor. Hiç olmazsa insanca yaşanacak bir bayram için ikramiyenin düzenli ve yeterli olması lazım."

Artvinli emekli Hakan Çil, "Gülmek lazım bu işe. Bir Kurban Bayramı'nda kurbanın kaç para olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. O zaman 1000 lira verdiklerinde emekli maaşı zaten 900 lira, 1000 liraydı. Ama şimdi emekliye 4 bin lira layık görüyorlar. 20 bin lira emekli maaşı var; karşılığını siz anlayın artık" dedi.

"İnşallah ölürüz onlar da kurtulur, biz de kurtuluruz"

Bir diğer Artvinli emekli vatandaş da tepkisini, "İkramiyeler de onların olsun, istemiyoruz. Milletvekillerine bağışlıyoruz. 5 bin lira, 1000 lira veriyorlar. Bu, dilenciye vermek gibi bir şey. Biz dilenci değiliz. Bu emeklilere yazık. Kurban Bayramı'ndan sonra et alamamış emekli vatandaş var. Biz ne bekliyoruz? Bekliyoruz da inşallah ölürüz, onlar da kurtulur, biz de kurtuluruz" sözleriyle dile getirdi.

Artvinli emekli Tülay Öztürktiryakoğlu, "Bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret karşılığında olması lazım ki insanlar nefes alsın, bayramda çocuklarına, torunlarına harçlık verebilsin. Anneanneyim, maalesef torunuma bir şey veremiyorum" dedi.

Artvinli emekli vatandaş, "Bu, sadaka gibi bir şey. Bunu kabul etmiyoruz. 5 bin lirayla ikramiye olmaz" ifadesini kullanırken, bir başka emekli de ikramiyelerin en az 10 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA