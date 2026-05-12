Haberler

Burhaniye'de Emekliler Aylık ve İkramiyelerinin Artırılması Talebiyle Basın Açıklaması Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Eyleme destek veren sendika üyeleri, ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

DEV Emekli Sen Burhaniye Şubesi'nin düzenlediği eyleme, Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan emekliler, "Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız" ve "Emekliye bütçe" sloganları attı.

Dev Emekli Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül, yaptığı basın açıklamasında, emeklilerin artık huzur içinde yaşayamadığını, ekonomik politikalar nedeniyle yoksulluğa itildiklerini söyledi.

Emeklilerin fabrikalardan okullara, tarlalardan hastanelere kadar değer ürettiklerini ancak iktidar tarafından yük olarak görüldüklerini ifade eden Püskül, "Emeklilik yılları acımasız bir hayatta kalma savaşına dönüştü; yaşam alanlarımıza ve soframıza müdahale ediliyor. İlerleyen yaşımız gereği en temel ve acil ihtiyacımız olan sağlık hizmetlerine erişim, bugün bizler açısından ulaşılamaz bir lüks haline getirilmiştir" dedi.

Açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının ise 115 bin liraya dayandığını belirten Püskül, şunları kaydetti:

"Böylesi bir yıkım ortamında, milyonlarca emekli 20 bin lira bandındaki komik rakamlarla koca bir ayı geçirmeye zorlanmaktadır. Eskiden kilo ile aldığımız eti, peyniri artık kasabın ve şarküterinin önünden geçerken sadece uzaktan seyrediyoruz. Avrupa'daki emekliler dünyayı gezerken, bizim tatil rotamızın sınırları maalesef iktidar tarafından çiziliyor; mutfak ile oturma odası arasındaki o dar koridor."

Yıllardır meydanlarda mücadelesini verdiğimiz bayram ikramiyeleri, yüksek ve kontrol edilemeyen enflasyon karşısında adeta buharlaşıp yok oldu. Bugün büyük müjdelerle açıklanan 4 bin liralık ikramiye ile kurbanlık almak bir yana, pazar masrafını karşılamak veya torunlarımıza bayram sabahı gönül rahatlığıyla bir harçlık vermek dahi imkansızdır."

Kaynak: ANKA
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Tanju Özcan hakkında iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞahinde Güleç:

haklı talep bu, emeklilerimize saygı duyulmalı. huzurlu bir emeklilik hak, imkansızlık değil. başındaki yöneticiler de bu durumu düşünsünler bir kere.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Kızıltepe:

ciddi anlamda endişe ediyorum bu duruma. emekliler sistemin en zayıf halkası haline gelmiş, bu sağlıklı bir toplum değil. evet maddi zorluklar var herkeste ama emeklilerin durumu giderek daha çaresiz bir hale geliyor. dua etmekten başka çaremiz yok, belki allah bu insanların halini düzeltir. genç nesil bugünü görsün de bu hatalardan ders alsın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Başarslan:

allahu merhametlisi, bu kadar açlık ve sefalet içinde bir insan nasıl yaşayabilir? emeklilerimiz hayatlarını bu millete vermiş, şimdi de böyle durumda bırakılmışlar. bunu hiç anlayamıyorum, allah bu zulme ses çıkartanları ve haklı talepte bulunanlara güç versin. emeklilik yılları huzurlu geçmeli, hiç kimse böyle mağdur edilmemeli. bu haberi görünce çok üzülüyor insan.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. kattan düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Torreira'dan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim

G.Saraylı yıldızdan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim
Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı: 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı

Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı! Saklandığı yer 'pes' dedirtti
Başkentte ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Peş peşe uyarıların ardından kentte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü