Emekliler Bilecik'ten İktidara Seslendi: "Mayıs Ayında Ara Zam İstiyoruz"

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Bozüyük'te eylem yaptı. Sendikanın Bozüyük Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aksu, "Emekliler olarak geçinemiyoruz. Mayıs ayında ara zam istiyoruz" dedi.

Sendika üyeleri, Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aksu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ocak ayında emekli maaşlarına zam oranını Pinokyo TÜİK yüzde 12,19 olarak açıkladı. Mart ayından itibaren tüketim ürünlerine gelen bize göre zam, iktidara göre ise güncelleme ile emekliye verilen artış sıfırlanmış olup, nisan ayında ise emekli maaşları eksiye düşmüş durumdadır. Öncelikle nisan ayında elektrik ve doğal gaza gelen yüzde 25'lik zam emeklinin yaşama tutunmasını mümkün kılmıyor. Emekli artık gıdaya ulaşamıyor, aldığı maaşın yarısı fatura giderlerini karşılamaktadır. Biz emekliler sorunlarımıza kör pencere, taş duvar olan iktidara ve Çalışma Bakanı'na taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz: Emekliler olarak geçinemiyoruz. Mayıs ayında ara zam istiyoruz. Sizin tabirinizle 'güncelleme' istiyoruz."

"Biz emekliler sadaka değil, ödediğimiz primin güncel karşılığını istiyoruz"

Bir çağrı da Sağlık Bakanı'na yapıyoruz, emeklinin kuşa dönen maaşı, sağlık hizmetlerinden faydalanırken maaştan kesilen muayene ve ilaç katkı payları nedeniyle fazlasıyla eksilmektedir. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın bir düzenleme yaparak emekliden kesilen muayene ve ilaç katkı paylarını kaldırması ve emeklilere randevularda öncelik tanınması sağlanmalıdır. İktidarın yönetsel yeteneksizliği sonucu oluşan ekonomik krizin faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz. Her sıkıştığınızda emeklilerin yoksulluğunun sebebi olarak 'emeklilerin uzun yaşaması' ve 'çalışan her iki kişiye bir emekli düşmesi' yalanını kabul etmiyoruz. Emekliler olarak maaşlarımızı, çalışan her iki kişi değil; 40 sene SGK'ya ödediğimiz primlerimizin karşılığı olarak alıyoruz. SGK'ya ödediğimiz primleri bir bankada değerlendirmiş olsaydık, bugün hazine yardımı ile 20 bin lira alan bir emekli, 40 bin lira aylık faiz alıyor olurdu. Bu vesile ile biz emekliler sadaka değil, ödediğimiz primin güncel karşılığını istiyoruz.

"Ya emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam, ya da bir an önce seçim"

Artık emeklinin yoksulluğunun sabırla ve şükürle geçiştirilemeyeceğini; seçimden seçime 'gaz bulduk, petrol bulduk' masalları ile giderilemeyeceğini 24 yıllık AKP iktidarı eliyle yaşayarak öğrendik."

Aksu, muayene ve ilaç katkı payının kaldırılmasını, emekli aylıklarına mayıs ayında insanca yaşanacak bir ara zam yapılmasını, emekli ikramiyelerinin 20 bin liraya yükseltilmesini istediklerini bildirerek, "Sosyal devlet anlayışında emekli devlete yük değildir, tam tersine o ülkenin geçmişi ve hafızasıdır. Emekliyi yok sayan anlayış, geçmişini yok sayan anlayıştır. Emekliler olarak seçtiklerimizden beklentilerimiz bireysel zenginleşmeleri değil, toplumun refahını sağlamaları. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. ya emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam ya da bir an önce seçim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA