Meslek Liseleri ve Sektör Arasında İşbirliği Güçleniyor

Meslek liseleri ve sektör arasında köprüyü oluşturmak ve mesleki eğitimde istihdamın artırılması hedefiyle Elektronikçiler Odası tarafından sektörel buluşma gerçekleştirildi. Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, "Her işletmeye muhakkak bir çırak olmak zorunda, bunu bizler mutlaka yapmak zorundayız. Eğer biz bunu başaramazsak,5 yıl sonra işimizi bırakabileceğimiz usta bulamayabiliriz" dedi.

Meslek Liselerinin hak ettiği önemin ve değerin verilmesinin sağlanması, sektörde faaliyet gösteren kurumların da çalışmalarıyla ortak bir farkındalık oluşturulması hedefiyle düzenlenen etkinliğe Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, 7.Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Müdürü Aziz Ereselli, Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, KOSGEP Müdürü Erkan Güngör ve çok sayıda üye katılım sağladı.

Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, "Kendi bünyemizde elektro akademi olarak bir akademi kurduk. İnşallah bu akademi önümüzdeki günlerde daha aktif, daha güncel konulara değinerek daha iyi eğitimler verecek. Kalifiye eleman problemi var. Beş yıl sonraki hacmimiz yurt dışından şu an kızdığımız göçmenler var ya, daha fazlasını talep etmeye yönelik olacak. Çünkü eleman bulamayacağız. Biz yeni nesli buralara entegre edemiyoruz. Edemediğimizden dolayı da çok ciddi bir şekilde kayıplar veriyoruz. Bu kayıpların önüne geçmemiz gerekiyor" dedi.

Yıllardır Türkiye'nin bir geleneği haline gelen usta çırak ilişkisi geleneğini devam ettirmenin önemli olduğunu belirten Kırcalı, "Bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Bizler geçmişimi yaşatırsak, geleceğimizi daha güzel inşa edebiliriz. Meslek liselerinden mezun olan yada aktif olarak çalışan öğrencilerin çıraklık programları ile sektörde kendilerine daha fazla yer açılması önemli. Her işletmeye muhakkak bir çırak olmak zorunda, bunu bizler mutlaka yapmak zorundayız. Eğer biz bunu başaramazsak,5 yıl sonra işimizi bırakabileceğimiz usta bulamayabiliriz" dedi.

Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sektörde iş ve staj imkanlarının arttırılması konusunda çalışmalara her zaman destek olduklarını belirten Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, " Esnaf ve sanatkarlara yönelik kalifiye eleman yetiştirmek çok önemli. İş gücü ihtiyacının arttığı bu dönemde her sektörde yetişmiş iş gücü ihtiyacı gittikçe artıyor" diye konuştu.

BURSA İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş ise, aranan eleman sıkıntısının Türkiye dahil birçok ülkede sıkıntı olduğunu söyledi. Altıntaş, "Almanya gibi meslek eğitiminde rol model aldığımız ülkeler de bile böyle sorunlar yaşanıyor. Biz Bursa olarak diğer illerimize göre mesleki eğitim anlamında ve işletmelerimizin ilgisi anlamında oldukça şanslıyız. Orta öğretim düzeyindeki öğrencilerimizin yüzde 55'i mesleki eğitime dahil oluyor. Bursa'da 60 bin öğrencimiz mesleki eğitim alıyor. Son yıllarda hem ülkemizin hem de bakanlığımızın mesleki eğitime özel ilgisi var" dedi.

Ustalık telafi programlarıyla birlikte belgelendirme noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bülent Altıntaş, "Mesleki eğitim merkezlerinin diploma programına geçerek biraz daha cazip hale getirilmesi noktasında ciddi adımlar attık. Son dönemlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıtımını yaptığı bölge okulları, iktisat okulları, sektör içi okullar ve sektöre entegre okullar anlamında dört yeni okul türünü konuşuyoruz şu anda. Çok büyük fırsatlar sunan, çok fazla şart koymadan hemen sektör içerisinde meslek lisesi açabilecek imkanlar var. Biz bakanlık olarak yeni öğretim içerikleri oluşturuyoruz. Sektör beklentileri ve öğrencilerimizin eğitimi açısından önemli etkilerinin olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA