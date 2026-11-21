Otomotiv sektöründe elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla geleneksel tamircilik anlayışı değişiyor. Otomotiv mühendisi ve sanayi ustası Burcu Aşkın, "Usta profili, anahtar tutan kişi olmaktan çıkıp yazılım ve dijital teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir teknisyene dönüşüyor" dedi.

Otomotiv sektöründe teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel tamircilik anlayışı da değişiyor. Eskiden motor sesinden ve egzoz dumanından arıza tespit eden ustalar, artık bilgisayarlı teşhis cihazları ve yazılım sistemleriyle çalışıyor. Otomotiv sektöründe mekanik sistemlerin yerini giderek elektronik ve yazılım tabanlı teknolojilere bıraktığını belirten otomotiv mühendisi ve sanayi ustası Burcu Aşkın, arıza tespit süreçlerinin de büyük ölçüde değiştiğini ifade etti. Geçmişte ustaların motor sesini dinleyerek veya egzoz dumanını inceleyerek arızaları tespit edebildiğini hatırlatan Aşkın, günümüz araçlarında çok sayıda sensör ve elektronik kontrol ünitesi bulunduğunu, bu nedenle bilgisayarlı teşhis cihazlarının artık vazgeçilmez hale geldiğini söyledi.

Araçlarda yalnızca motor ve şanzıman sistemlerinin değil, multimedya ünitelerinden elektronik park frenlerine kadar birçok parçanın yazılım desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Aşkın, geleneksel sök-tak yöntemlerinin tek başına yeterli olmadığını dile getirdi. Her otomobil markasının kendine özgü arıza tespit cihazlarının bulunduğunu ve bu sistemlerin yüksek maliyet oluşturduğunu aktaran Aşkın, tamircilerin hem markaya özel yazılımlardan hem de üniversal cihazlardan yararlanarak bu soruna çözüm bulmaya çalıştığını kaydetti.

"Ustalar dijital teknisyenlere dönüşüyor"

Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla birlikte oto tamirciliğinde de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Aşkın, geleneksel mekanik tamir ile elektrikli araç teknolojilerinin birbirinden farklı uzmanlık alanları olduğunu vurguladı.

Aşkın, "Benzinli motorun mekanik tamiriyle elektrikli aracın batarya ve yazılım yönetimi bambaşka dünyalar. Gün geçtikçe dükkanımıza gelen araçların önemli bir kısmı elektrikli ve hibrit modellere dönüşüyor. Dolayısıyla usta profili de anahtar tutan kişi olmaktan çıkıp yazılım ve dijital teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir teknisyene dönüşüyor" dedi.

Çıraklık kültürü de dönüşümden etkileniyor

Teknolojik değişimin yanı sıra sektörde çırak bulma konusunda da sorun yaşandığını belirten Burcu Aşkın, gençlerin sanayi ortamında çalışmaya eskisi kadar ilgi göstermediğini söyledi. Mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Aşkın, geleceğin ustalarının hem geleneksel tamir becerilerine hem de dijital teknolojilere hakim olması gerektiğini vurguladı.

Mesleğin mutfağında yetişmenin önemine değinen Aşkın, yeni nesil teknisyenlerin yalnızca arıza tespit cihazlarını kullanmasının yeterli olmayacağını, aynı zamanda mekanik bilgiye, devre şemalarını okuyabilme becerisine ve uygulamalı deneyime sahip olması gerektiğini belirtti.

Gelecek 10 yılda oto tamirciliğinin önemli ölçüde değişeceğini öngören Aşkın, geleneksel servis anlayışının yerini mobil arıza tespiti, batarya bakımı ve yazılım kalibrasyonu gibi alanlarda uzmanlaşmış yeni nesil bakım merkezlerine bırakacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı