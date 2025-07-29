Elektrik kesintileri için bin kişilik ekip sahada

Gaziantep'te artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yüzde 55 yükselen elektrik tüketimine karşı Toroslar EDAŞ, binin üzerinde personeliyle sahada kesintilere anında müdahale ediyor. Altyapı güçlendirme çalışmalarıyla şehrin enerji yükünü hafiflettiklerini söyleyen Toroslar Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı, "Son 3 gün içerisinde 4,5 kilometre yeni hat çektik, yeni kablo çektik. Yılın ilk 6 ayında yatırım kapsamında 536 kilometre yeni yer altı kablosu döşedik. Bu yer altı kablolarla birlikte yeni trafo tesislerine de enerji vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Gaziantep'te mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, klima kullanımını artırarak elektrik tüketimini son 3 gün içinde yüzde 55 oranında yükseltti. Normalde 500 megawatt civarında seyreden günlük elektrik tüketimi, 785 megawatta ulaşarak şehirde yer yer elektrik kesintilerine neden oldu.

Aşırı tüketimin getirdiği sorunlara karşı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), yaklaşık 800 personel, 250 civarında yüklenici çalışan ve toplamda binin üzerinde saha ekibiyle 7/24 müdahale ediyor. Son 3 günde yetersiz kalan trafolarda acil çözümler devreye alınırken, şebekenin güçlendirilmesi için birçok noktada trafo yükseltmeleri, yeni kablo ve iletken çekimleri gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla şu ana kadar 109 noktada kalıcı çözüm sağlanırken, 104 ayrı noktada trafo güç yükseltme çalışmaları devam ediyor. 3 gün içerisinde 11 trafonun kapasitesi artırıldı; günlük 20 trafonun daha güçlendirilmesi hedefleniyor.

Alt yapı yatırımları sürüyor

Elektrik şebekesini daha dayanıklı hale getirmek için yapılan yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. 2025 yılı içerisinde sadece son 3 günde 4,5 kilometre yeni hat ve kablo çekilirken, yılın ilk 6 ayında 536 kilometre yer altı kablosu döşendi. Bu çalışmalarla birlikte yeni trafo tesislerinin de enerjiye bağlanması planlanıyor.

Toroslar EDAŞ, aşırı sıcakların neden olduğu yoğun elektrik kullanımına karşı alt yapı çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

"1 milyar 620 milyon TL civarında bir bütçe harcamamız var"

252 yeni trafo tesisi öngördükleri için 1 milyar 620 milyon TL civarında bir bütçe harcaması yaptıklarını ve mevcut tesislerin de yenilenebilmesi, bakım onarımların yapılabilmesi için 500 milyon TL civarında bir bakım bütçesinin olduğunu belirten Toroslar Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı, "Gaziantep ilimizde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerinde seyretmesiyle birlikte Gaziantep ilimizde ciddi bir elektrik tüketim artışı yaşanmıştır. Temmuz ayı başında 500 megawatt civarında olan elektrik tüketimi, son günlerde 785 megawatt ile yüzde 55'lik bir artış göstermiştir. Tabii bu il genelindeki genel artış bununla birlikte bazı lokasyonlarda bazı noktalarda aşırı yüklenmeler nedeniyle trafolarda elektrik kesintileri yaşadık. Biz aslında, gelişen şehrimizin, gazi şehrimizin elektrik taleplerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 2025 uygulama dönemi için projelerimizi hazırlamıştık. 252 yeni trafo tesisi öngördük. Bunun için 1 milyar 620 milyon TL civarında bir bütçe harcamamız var. Tabii mevcut tesislerimizin de yenilenebilmesi, bakım onarımların yapılabilmesi için 500 milyon TL civarında bir bakım bütçemiz de söz konusu. Gaziantep ilimizdeki özellikle son 3 gün içerisindeki bu elektrik tüketimindeki yüzde 55'lik bir artışla birlikte bazı noktalarda trafoların yetersizliği söz konusu oldu. Biz buralara acil çözümler olarak trafo yükseltmeleri, yeni kablo çekimleri, yeni iletken çekimleriyle şebekeyi daha güçlü hale getirdik" dedi.

"Sahada çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

Trafolara güç yükseltmeleri ile kalıcı çözümler bulduklarını ve günlük 20 trafonun sorunsuz çalışması için 7/24 esaslı çalışıldığını aktaran Kayalı, "Son 3 gün içerisinde müdahale ettiğimiz ve kalıcı olarak çözdüğümüz yer sayısı 109 nokta. Ciddi bir sayı bu. Bununla birlikte 104 ayrı yerde trafo güç yükseltmesi çalışmalarımız şu anda sahada devam ediyor. Örneğin dün 11 trafomuzun gücünü yükselttik. Bununla birlikte şu anda az önce ekiplerimizi ziyaret ettik. 15 civarında trafomuzun gücünü yükselttik. Bugün gün sonuna kadar da 20 trafoya çıkmaya hedefliyoruz. Günlük 20'şer trafo ile birkaç gün içerisinde bu aşırı yüklenmeler az öncesinde ifade ettiğiniz gibi klimadan kaynaklı aşırı tüketimleri karşılayabilecek trafo yüklerini güçlerini de karşılanmış olacağız. Tabii Gaziantep şehrimiz bizim için çok önemli. Çok değerli, çok önemli bir şehir. Sanayisiyle kalkınan bir şehrimiz. Burada aslında çalışmalarımız, buradaki bizim insanlarımızla, bizim çalışanlarımızla bu şehrimiz hayat buluyor. Buradaki arkadaşlarımız, arızada çalışanlarımız, yatırımda, yapımda, bakımda çalışan arkadaşlarımız bu şehrin insanları. Onlar da elektrik kesintisini istemezler tabii ki. Belki annesinin, babasının, kardeşinin, kendi evinin elektrik ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için bu arkadaşlarımız sadece mesai ile değil, mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 saat çalışmaktalar. Bu yoğun çalışmalarla birlikte artan talebi karşılayabilmek için 250 civarında ilave yüklenici personeli de istihdam ettik. Şu anda sahada çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl için son 3 gün içerisinde 4,5 kilometre yeni hat çektik, yeni kablo çektik. Yine bu yıl içerisinde biz yılın ilk 6 ayında yatırım kapsamında 536 kilometre yeni yer altı kablosu döşedik. Bu da ciddi anlamda bir sayı aslında. Bu yer altı kablolarla birlikte yeni trafo tesislerine de enerji vermeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"1 milyona yakın çağrı geldi yüzde 90'ı cevaplandı"

Toroslar EDAŞ çağrı merkezine 1 milyonu aşkın çağrı geldiğini ve yüzde 90 oranında çağrıya cevap verildiğini açıklayan Kayalı, "Çağrı merkezimizde Gaziantep'in temmuz ayında 1 milyona yakın çağrı gelmiştir. Bunun yarısı son 3-4 gün içerisindeki çağrılardır. Yani 3-4 gün içerisindeki bu havaların aşırı ısınması, yine klima kullanımına bağlı olarak trafoların yüklenmesi nedeniyle insanlar elektrik kesilince haklı olarak çağrı merkezini arıyorlar. Bu gelen çağrılara en kısa zamanda anında cevap veriyoruz ve yüzde 90'dan fazlasına cevap vermiş durumdayız. Vatandaşların sorunlarını dinleyip onlara en doğru bilgileri verebilmek için sahadaki çalışmalarımız hakkında kendilerini bilgilendiriyoruz. Canla başta çalışan, 7/24 esaslı çalışan arkadaşlarımızın vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmesi için mücadelemiz, çalışmalarımız devam etmekte. Zaten az önce de ifade ettim. 109 noktada kalıcı çözüm bulduk dedik. Artık buralarda elektrik kesilmiyor. Yine dün 11 ayrı noktada trafo güçlendirmesi yaptık. Şu anda bu trafo bölgelerinde hiçbir kesilmiyor. Yani dün akşamdan itibaren hiçbir kesinti yaşamadık. Yine muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla görüşme yapıyoruz. Onlar da teşekkürlerle ifade ediyorlar. Bugün de hedeflediğimiz 20 ayrı noktadaki trafo güçlendirmeleri elbette. Yarın bu arkadaşlarımız, bu vatandaşlarımızın daha kaliteli, daha kesintisiz hizmete kavuşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Toros EDAŞ olarak ülkemizde 21 elektrik dağıtım şirketi içerisinde yatırımda lideriz"

Toros EDAŞ olarak ülkede 21 elektrik dağıtım şirketi içerisinde yatırımda lider konumda olduklarını ve 1 milyar 620 milyon TL'lik yatırımla bu bölgede 252 yeni trafo tesis yapmayı hedeflediklerini aktaran Kayacı, "Gaziantep ilimiz bu yaptığımız yatırımlar ve bakımlarla dünkünden çok daha güzel, çok daha kaliteli bir şebekeye sahip olmaktadır. Toros EDAŞ olarak ülkemizde 21 elektrik dağıtım şirketi içerisinde yatırımda lideriz. En fazla yatırımı yapan şirketiz. Bu anlamda da biz Gaziantep ilimizden bu yatırımın en iyi şekilde istifade edebilmesi için 1 milyar 620 milyon TL bir yatırımla bu bölgede 252 yeni trafo tesis yapmayı hedefledik. ve bu çalışmalarımızın büyük bir kısmı başladı şu anda sahada. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermiş olacağız. Örneğin bu arkamızda gördüğümüz Batıkent Mahallesindeki trafo binası tabii eski 1000 kw olan bir trafomuz. Bu trafoyu biz 1600 kw olarak gücünü artırmaktayız. Yüzde 60 daha fazla kapasiteli bir trafo tesis yapmaktayız. Hem eski teknoloji olan trafo binası yenilenmekte hem de trafo kapasitesi yüzde 60 artırılmakta. Gördüğünüz arkamızdaki yeni yapılaşma, yeni binalar ve artan yük artışıyla birlikte bu trafo bu vatandaşlarımıza kesintisiz bir hizmet vermeyi hedefleyecektir. Çalışmalarımız son noktaya gelmiştir. Yarın inşallah bu tarafı da devreye alarak buradaki vatandaşlarımızın daha kesintisiz ve kaliteli hizmet almasını sağlayacağız. Gaziantep ilimizde şu anda 800 civarında kendi çalışanımız ilaveten de 250 civarında yüklenici çalışanımızla, binin üzerinde personelle vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP