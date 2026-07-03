Elazığ TSO Başkanı Alan, 'Elazığspor, kırmızı çizgimizdir'

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de Elazığspor bizim kırmızı çizgimizdir, olmazsa olmazımızdır. İş dünyasının temsilcisi olarak, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bana ne görev düşüyorsa her zaman sizlerle birlikte olacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan'a destek ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, yeni sezon hedefleri, Elazığspor'un geleceği ve şehrin takıma vereceği destek konuları ele alındı.

Ziyarette konuşan Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, "Ticaret ve Sanayi Odamız Elazığspor'un en büyük paydaşlarından biridir. Her dönemde kulübümüze verdiği destek herkes tarafından bilinmektedir. Bu yıl da hem Ticaret ve Sanayi Odamızın hem de şahsınızın Elazığspor'a en büyük desteği vereceğine inanıyoruz. Biz bu sezon büyük bir hedef koyduk, bu yola şampiyonluk parolasıyla çıktık. İnşallah bu dönemde Elazığ'ı ve Elazığlıları şampiyonluk sevincini yaşayacak noktaya taşıyacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Sizlerin desteğini bu süreçte daha güçlü şekilde yanımızda hissedeceğimize inanıyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ise "Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de Elazığspor bizim kırmızı çizgimizdir, olmazsa olmazımızdır. İş dünyasının temsilcisi olarak, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bana ne görev düşüyorsa her zaman sizlerle birlikte olacağımı ifade etmek istiyorum. Elazığ bu ligi hak etmiyor, çok daha üst ligleri hak ediyor. Ben size inanıyorum. Siz futboldan gelen, futbolu bilen bir insansınız. Yönetim kurulunuz da birbirinden değerli ve güçlü isimlerden oluşuyor. Başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı