Elazığ Valisi Hatipoğlu, Gençlerle Bir Araya Geldi
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile gençleri makamında ağırladı ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, makamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile gençleri ağırladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kent genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sürüyor. Bu çerçevede Vali Numan Hatipoğlu, makamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile gençleri ağırladı. Çalışmalar ve etkinlikler hakkında Eren'den bilgi alan Vali Hatipoğlu, gençlerle de uzun süre sohbet etti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel