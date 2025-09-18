Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan Yeni Hastane Planına Eleştiri

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ)- Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, şehir merkezinin dışında yapılması planlanan 800 yataklı yeni üniversite hastanesine ilişkin "Şehrin sağlık hizmetleri, ticareti ve binlerce insanın hayatını ilgilendirir. Araştırma Hastanesi çevresinde uygun araziler varken şehir dışına hastane yapmak yanlıştır" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, göreve gelişinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında hem oda faaliyetlerini değerlendirdi hem de kentteki güncel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Elazığ'ın lojistik üs olması konusundaki taleplerini yineleyen Alan, Elazığ'ın deprem kuşağında ve beklenen büyük depremler olduğuna dikkat çekerek "Lojistik üs projesi afet dönemlerinde bölgesel müdahale ve insani yardım amaçlı kullanılacak olup, diğer zamanlarda da önemli bir ticari merkez olarak faaliyet gösterecektir. Pertek Köprüsü'nün de yapımıyla bu merkez çok daha güçlü bir misyona sahip olacaktır" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda göreve geldikleri günden beri mali yönetim açısından ciddi tasarruf yaparak odanın mali yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Alan, "Her yılsonunda gelir-gider dengesi açısından bütçe fazlası vererek ciddi oranda tasarruf sağladık" diye konuştu.

Elazığ'da birçok işletmenin ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan ettiğini ifade eden Alan, "Para dönmüyor, esnaf küçülmeye gidiyor, işçi çıkarımı artıyor. Paranın kıymeti kalmamış. Asgari ücretle geçinmek mümkün değil" dedi.

"6. bölge teşvikleri uzatılmalı"

Elazığ'ın 6. bölge teşviklerinden yararlanmasının 2026'da sona ereceğini hatırlatan Alan, sürenin 2030'a kadar uzatılmasını isteyerek "16 il 2030'a kadar faydalanıyor. Deprem yaşamış Elazığ neden faydalanmıyor? Milletvekillerimiz ve yöneticilerimiz bu konuda duyarlı olmalı. Teşvikler kalkarsa Elazığ'a yatırımcı gelmez" dedi.

Üniversite hastanesi tartışması

Alan, şehir merkezinin dışında yapılması planlanan 800 yataklı yeni üniversite hastanesinin yer seçimini eleştirerek Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş'a tepki gösterdi. Alan, "Bir rektör gelip Elazığ'ın kaderiyle oynayabiliyor. Bu karar sadece bina meselesi değil, şehrin sağlık hizmetleri, ticareti ve binlerce insanın hayatını ilgilendirir. Araştırma Hastanesi çevresinde uygun araziler varken şehir dışına hastane yapmak yanlıştır. Yanlış hesap Bağdat'tan döner" diye konuştu.