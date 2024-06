(ELAZIĞ) - Elazığ'da pazarcılar maliyetlerden dert yandı. Pazar esnafı Özcan Öner, "Ekmeğin fiyatı 10 lira, et 650 lira. Benzinin fiyatı ortada, her şeyin fiyatı ortada. Bu piyasada sebze fiyatı normal oluyor. İşlerimiz düştü. Ekonomi bunu bu hale getiriyor. Bizimle alakalı bir şey değil. Benzin, mazot düşük olacak ki fiyatlara yansısın" dedi.

Yaz mevsiminin etkilerini hissettirdiği günlerde yaz meyve ve sebzeleri pazar tezgahlarında yerini aldı. Pazarcılar, artan akaryakıt fiyatlarına ve nakliye giderlerine tepki gösterdi.

Pazar esnafı Selahattin Öztürk, yüksek fiyatlardan dolayı satışlarının düştüğünü söyleyerek, girdi maliyetlerinden yakındı. Öztürk, "Çileği 100 liradan satıyoruz. Emekli adam nasıl alacak? Emekli almıyor. Memur zaten alamıyor. Kira 20 bin. Memur 30-40 bin lira alıyor. Onu da kiraya veriyor. İşlerimiz eskiye göre düştü. Yakıt en çok bizi zorlayan şey. Yakıt, sonra işçi. Bir işçi 900 lira alıyor. Zaten kaç kasa çilek topluyor. Ben onu karşılayamıyorum. Şimdi çileği 100 liradan satıyorum. Kimse almıyor. İş kaybı çok oldu. Satışlar yavaş yavaş altın gibi grama düşecek" dedi.

"Yakıt fiyatları düşmediği sürece fiyatlar düşmez"

Pazar esnafı Özcan Öner ise şunları söyledi:

"Ekmeğin fiyatı 10 lira, etin 650 lira. Benzinin fiyatı ortada, her şeyin fiyatı ortada. Bu piyasada sebze fiyatı normal oluyor. İşlerimiz düştü. Ekonomi bunu bu hale getiriyor. Bizimle alakalı bir şey değil. Benzin, mazot düşük olacak ki fiyatlara yansısın. Türkiye'nin neresinde ucuz bir şey var? İğneden ipliğe, her şey öyle. Tek bununla alakalı değil. Yine Elazığ'ın meyve sebzesi ucuz. Batıda bunun iki katı. Yapacak bir şey yok. İşçi yevmiyeleri de aynı şekil zorluyor. Asgari ücret belli. Normal piyasada çalışan adam bin 200 liradan aşağı yevmiye istemiyor. Her şey fiyata yansıyor. Onları çalıştırman için. Yerli ürün çıktığı zaman da bu fiyatlar düşmez. Çünkü adam işçi götürüyor. İşçi bin 200 lira yevmiyeye istiyor. Adam ona ilaç veriyor, eziyet veriyor. Getiriyor buraya. Yani üretici 50 liraya sattığı halde diyor ki ben bir şey kazanamıyorum. Bu 50 lira eskinin 5 lirası. Bunu bilelim. Bir kilo kıyma 650 olursa, bir ekmek 10 lira olursa 50 lira da eskinin 5 lirası yani. Ben burada meyve çeşidi yapıyorum. Çeşit yapıyorum. 350-400 lira tutuyor."

"Maliyetler bizi zorluyor"

Pazar esnafı Hayrettin Halis Çelik, 20 yıldan fazladır pazarcılık yaptığını söyleyerek, "Fiyatlar şu anda normal şu anda. Nakliye gideri olmasa ürünler bu kadar pahalı olmaz. Daha ucuz olur. Mazot çok pahalı. Kimse bunu bilmiyor. Diyorlar 'o pahalı, bu pahalı.' Nakliye çok pahalı. Mazot yüzünden pahalı. Şu anda her şey pahalı. Bizi zorluyor. Rahatlık yok. Rahatça ürün satamıyoruz" diye konuştu.