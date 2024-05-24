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Elazığ'da köy konutu ihalelerinde fiyat farkı: 448 milyon TL zarar

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da yapılan köy konutu ihalelerinde fiyat farkı olduğunu ve toplamda 448 milyon TL zarar ortaya çıktığını söyledi. Erol, yerel firmaların da yeni ihale sürecine çağrılması gerektiğini belirtti.

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da yapılması planlanan köy konutu ihalelerinde fiyat farkı olduğunu ve toplamda 448 milyon TL zarar ortaya çıktığını söyledi. Erol, "Yetkililerden beklentimiz kamu zararına olan bu ihalelerin tekrar gözden geçirilmesi ve ihalenin yenilenerek firmaların rekabeti artırması için yerel firmaların da yeni ihale sürecine çağrılmasıdır" dedi.

Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 21/B (Pazarlık) usulüyle bin 200 hafif çelik köy konutu yapım ihalesini gerçekleştirdi. Yapılan ihalelerde konut fiyat farkları dikkati çekti. 200 konut yapımı için en uygun teklif 457 milyon 654 bin 321 lira olurken, 300 konut için verilen teklifler arasında ciddi farklılıklar görüldü. Bir ihalede 300 konut için en uygun teklif 913 milyon 191 bin 95 lira iken, başka bir ihalede bu rakam 909 milyon 800 bin lira oldu.

"KONUTLAR YÜKSEK FİYATLA İHALE EDİLDİ"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihaleye ilişkin açıklamada bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, köy konutlarının yüksek fiyatla ihale edildiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından köylere 200 ve 300 adet toplamda bin 200 adet hafif çelik konut yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. İhale 21/B pazarlık usulüyle gerçekleşirken çeşitli firmalar çağrıldı. İki günde gerçekleşen ihalede konutların yüksek  fiyatlarla ihale edildiği görüldü. İşlerin isimlerine bakıldığında hafif çelik konutların bir adeti rekabet olan işte 2 milyon 288 bin TL olurken  aynı nitelikte olan diğer bir konut yapımı 3 milyon 44 bin TL'ye ihale ediliyor. Aradaki farkın konut başına yaklaşık 756 bin TL.  İhale edilen 300 adet konut ihalesinde aradaki  toplam tutar 226 milyon TL. Konut sahibi olmak isteyen bir vatandaşımız 3 milyon 44 bin TL'ye ev sahibi olurken başka bir vatandaşımız ise 2 milyon 288 bin TL'ye ev sahibi olacak kaldı ki burada devletin bütçesinden yaklaşık 448 milyon zarar edilecek. Bin 200 konutun yapım ihalesinde davetiye usulüyle çağrılan firmaların hangi kriterlere göre çağrıldığı kentimizde tartışma konusu olurken ihaledeki bu yüksek  fiyatlar verilmesi de tepkilere neden olmuştur ve Maliyet Bakanımız Mehmet Şimşek'in çok yakın bir zamanda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni yayınlamasına rağmen devletin bir kurumu olan Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, ihalesi yapılan bu işi hangi kriterlere göre gerçekleştirmiştir? Yapılan ihalelerde kamunun zarara uğrayacağı açık bir şekilde belliyken ve bu duruma yerel medyada da yer verilmişken yetkililerin buna karşı sessiz kalmaları doğru değildir. Yetkililerden beklentimiz kamu zararına olan bu ihalelerin tekrar gözden geçirilmesi ve ihalenin yenilenerek rekabetin artırılması için yerel firmaların da yeni ihale sürecine çağrılması gerektiği düşüncemi kamuoyuyla paylaşmak isterim."

Kaynak: ANKA / Yerel

Milletvekili Gürsel Erol Elazığ Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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