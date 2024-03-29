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Elazığ'da Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı: 5 Yaralı

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Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Bulgurcuk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 37 HD 864 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole uçtu. Araç elektrik direğine çarparak durabilirken kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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