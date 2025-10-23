Haberler

Elazığ'da Kadınlar El Sanatları Kursu ile Hem Öğreniyor Hem Sosyalleşiyor

Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan El Sanatları Kursu, kadınlara hem eğitim sağlamakta hem de sosyalleşme imkanı sunmaktadır. Kursiyerler, yaptıkları el işlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kurs, çeşitli el sanatları ile kadınları bir araya getirerek psikolojik bir terapi işlevi de görüyor.

Elazığ'da kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan El Sanatları Kursu'nda bir yandan sosyalleşirken bir yandan da öğreniyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl içerisinde açtığı binlerce kursta yüzbinlerce insana eğitim veriyor. Tüm talepleri değerlendiren ve mahalle mahalle kurslar açan Halk Eğitim Merkezi, özellikle kadınların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede açılan El Sanatları Kursu, yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar bir yandan sosyalleşirken bir yandan da el işi öğreniyor. Tel kırma, örgü, epoksi olmak üzere birçok ürün yapan kursiyerler, aynı zamanda bunları satarak aile ekonomilerine katkı da sağlıyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde El Sanatları usta öğreticisi Meltem Sezer, "Burada hanımlara yönelik el sanatları kursu veriyoruz. Kurs mevcudumuz 25 kişiye kadar çıkabiliyor. Hanımlar açısından hem psikolojik bir terapi hem de sosyal faaliyet gerçekleştiriyoruz. Burada yaptığımız ürünleri ev ekonomisine katkıda bulunmak için satıyoruz. Sabah saat 09.00'da başlıyor 15.30'a kadar kursumuz devam ediyor. Hafta içi her gün kursumuz açıktır. Hanımlar burada, 3 boyutlu kağıt rölyef, boncuk işi, tel kırma ve çantalar yapıyor. Her sene yeni kursiyerlerimizle devam ediyoruz. Hayat boyu öğrenme şenliği kapsamında yıl sonu sergimiz oluyor. Orada yaptığımız çalışmalarımızı sergiliyoruz. Satmak isteyen hanımlar da yaptığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor. Satış konusunda biraz sıkıntılarımız var. Sosyal medya üzerinden satmaya çalışıyoruz fakat bu çok yeterli olmuyor" dedi.

Birkaç aydır kursa geldiğini aktaran kursiyer Burcu Balcı, "Normalde çocuk gelişimi öğretmeniyim. Atanma sürecimde hobi olarak buraya geliyorum. Burada rölyef yapıyor ve stres atıyoruz. Kafa dağınıklığı oluyor. Ben buraya annemle geliyorum. Burada aynı zamanda güzel bir aile ortamı var" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
