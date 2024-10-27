Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Dubai Çikolatası Üretimi Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, dünya çapında popüler olan Dubai çikolatası talebinin artması üzerine, işletme sahibi Ayşe Tuba Şenel kendi üretimine başladı. Yöresel malzemelerle hazırlanan çikolata, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Elazığ'da ' Dubai Çikolatası' rüzgarı, taleplerin ardından üretime başladı

ELAZIĞ - Dünyada ün salan ve Türkiye'de son günlerde gündem olan Dubai çikolatası Elazığ'da satışa sunulurken, işletme sahibi gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Dünyada adıyla ve tadıyla ün salan Dubai çikolatası, Türkiye'de de son zamanlarda trend oldu. Elazığ'da yöresel yemekler üzerine işletmesi bulunan Ayşe Ana olarak bilinen Ayşe Tuba Şenel, her gelenin çikolatayı sorması üzerine iş yerinde kendisi yapmaya karar verdi. Temin ettiği ürünlerle ilk etapta kendi ailesi için yapan ve işletmeye gelen vatandaşlara tatmaları için ikram eden Şenel, gelen olumlu taleplerin ardından Dubai çikolatasını yaparak satmaya karar verdi. Yaptığı Dubai çikolatası vatandaşlar tarafından oldukça beğenilirken, işletme sahibi yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra, çikolataya gelen taleplere yetişmek için yoğun çaba harcıyor.

Yöresel işletmeler üzerine bir işletmesi olduğunu belirten Ayşe Tuba Şenel, "Dubai çikolatası tüm dünyada viral oldu. Bizde kendi ülkemizde bulunan ürünlerimizle Dubai çikolatası çıkarmaya başladık. Bizde yapılan Dubai çikolatası birinci kalite bitter çikolatamızı eritiyoruz. İçerisine ise Elazığ'dan temin ettiğimiz kadayıfımız, tahinimiz ve fıstık kremamızı ekliyoruz. Bunları bir araya getirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Bizim çikolatamızda sadece bitteri daha fazla kullanıyoruz çünkü bitter çikolatayla daha lezzetli olduğunu düşündüğümüz için bitter çikolatayı tercih ediyoruz. Talep çok fazla. Yaklaşık 3 gündür Dubai çikolatasının yapımına başladık fakat işletmeden içeri giren herkes Dubai çikolatasını soruyor. Fiyatlarımız ekonomik şartlar altındadır. Uygun fiyatı tuttuk çünkü biz burada el yapımı ile yapıyoruz. En çok gençlerin talep ettiği bir çikolata. Bizim de kız çocuklarımız var. Dışarıdan alıyorduk fakat böyle bir işletmemiz olduğu için biz yapmaya karar verdik. Şimdi ise herkes gelip Dubai çikolatasını soruyor" dedi.

Elazığ'da Dubai Çikolatası Üretimi Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Yerel

Yerel Haberler Ayşe Tuba Ekonomi Elazığ Yerel Yaşam Dünya Dubai

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı 'iptal' kararından vazgeçti

Terör saldırısının ardından aldığı "iptal" kararından vazgeçti
Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Melbourne'dadır? ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Mehmet Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kim elendi? (27 Ekim) S SPORT CANLI İZLE | INTER- JUVENTUS maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport izle! Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? West Ham United - Manchester United maçı kaç kaç bitti? West ham United - Manchester United maç özeti! Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler! Avrupa- Türkiye saat farkı kaç? Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek mi? Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.