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Ekonomik Zorluklar Ayakkabı Tamirini Artırıyor

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Aydın'da ayakkabı tamircisi Sabri Kömürcü, vatandaşların ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni ayakkabı almak yerine tamiri tercih ettiklerini belirtti. Asgari ücretin düşüklüğüne dikkat çeken Kömürcü, tamir fiyatlarının 100 lira civarında olduğunu söyledi.

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Vatandaşların ekonomik nedenlerden dolayı yeni ayakkabı almak yerine tamirine yöneldiğini söyleyen ayakkabı tamircisi Sabri Kömürcü, "Şu anda en düşük ayakkabı bin lira. Yenisini alamadığı için 100 lira tamir parasını verecek bu şekilde kullanmaya devam edecek. Buna neden olarak asgari ücretin ve maaşların düşük olması nedeniyle millet hep tamire yöneldi" dedi.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Sabri Kömürcü, vatandaşın ekonomik zorluk yaşaması nedeniyle yeni ayakkabı almak yerine tamire yöneldiğini söyledi.

Sabri Kömürcü, çırak bulamadıklarına da vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Ben ayakkabı tamiri ile uğraşıyorum. Milletimizin alım güçleri zayıf olduğu için ayakkabılar tamire geliyor. Vatandaşımız yenisini alamıyor. Müşterimiz var işlerimiz yoğun çalışıyoruz. Ben 8 yaşından bu yana bu işi yapıyorum. Bilfiil 45 senedir çalışıyorum. Çıraklıktan bu yana çalışıyorum. Müşterimiz çok, işler yetişmiyor. Yetişen eleman da yok, çırak yok. İşler de yoğun. Milletin alım gücü zayıflayınca ayakkabının yenisi pahalı mecburen tamire yöneldi. Vatandaş fiyatlar yükselince tamire yöneliyor. Şu anda en düşük ayakkabı bin lira. Yenisini alamadığı için 100 lira tamir parasını verecek bu şekilde kullanmaya devam edecek. Buna neden olarak asgari ücretin ve maaşların düşük olması nedeniyle millet hep tamire yöneldi.

Bizler işlerin durumuna göre akşama kadar 50 tane de ayakkabı tamiri yapabiliyorsun 10 tane de tamir yapabiliyorsun. Bu işin yoğunluğuna bağlı. Bu işin zorluğuna da basitliğine göre değişiyor. Her yapılan tamirden 100 lira olmuyor. 50 liralık da var 10 liralık da var tamirin arasında. Bu yapılacak olan işin durumuna göre değişiyor. Ayakkabı veya tamir ettiklerimiz çok yırtık olursa 100 lira alıyoruz. Yenisine yakın olduğu zaman tamir fiyatı yüksek olursa, o zaman vatandaşımız yenisini almaya yöneliyor. Tamir edilen ayakkabıların arasında genellikle deri olan ayakkabılar tamir ediliyor. İmitasyon ayakkabı pek tamir olmuyor. İmitasyon, günlük bir ayakkabı gibi giy at. Bunlar İtalyan derisi, Amerikan derisi diye geçiyor. Sonuç olarak bunlar imitasyon muşamba, hakiki deri değil."

Ekonomik Zorluklar Ayakkabı Tamirini Artırıyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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