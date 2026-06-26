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Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Şahbenderoğlu: "Okullar Güvenli Sığınak Olmaktan Çıktı"

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Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, okulların güvenli olmaktan çıktığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi ve eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, okulların güvenli sığınak olmaktan çıktığını ileri sürerek, "Sayın Yusuf Tekin, siz kürsülerde masal anlatıyorsunuz, biz okullardan cenazelerimizi kaldırıyoruz. Kameraların karşısına geçip başarı hikayeleri anlatırken bu ülkenin eğitim dünyası kan ağlıyor" dedi.

Eğitim-İş'in Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlediği basın açıklaması kapsamında Sinop'ta konuşan Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, laik, bilimsel ve kamusal eğitimin bilinçli şekilde tasfiye edildiğini öne sürdü. Eğitim sistemindeki sorunların artık yönetim hatası ya da bütçe yetersizliği olarak açıklanamayacağını savunan Şahbenderoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

Şahbenderoğlu, "Sayın Yusuf Tekin, siz kürsülerde masal anlatıyorsunuz, biz okullardan cenazelerimizi kaldırıyoruz. Kameraların karşısına geçip başarı hikayeleri anlatırken bu ülkenin eğitim dünyası kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

Okulların çocuklar ve eğitim emekçileri için güvenli ortamlar olmaktan çıktığını, ekonomik sorunların öğrencileri de olumsuz etkilediğini söyleyen Şahbenderoğlu, "Her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor, öğrencilerin yüzde 19'u ekonomik yetersizlik nedeniyle aç kalıyor. Buna rağmen çocuklara bir öğün ücretsiz okul yemeği verilmesi talebi reddediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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