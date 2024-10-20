Eğitim Bir Sen'den Memurların Taleplerine Dikkat Çekildi

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Toplu Sözleşmeden elde edilen kazanımlar arasında yer alan memura servis hizmetinin kaldırılması yanlışından geri dönülmesinin ardından, memurların diğer beklentilerinin de karşılanmasına yönelik gerekli adımlar atılmasını beklediklerini söyledi.

2022-2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ve 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinde, idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği talebinde bulunabilmeleri için çalışma yapılacağı hüküm altına alındığını hatırlatan Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran," "Eğitim Bir Sen olarak İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında naklinin kolaylaştırılması" kazanımı çerçevesinde zaman kaybedilmeden gerekli alt yapının oluşturularak üniversite idari personelinin beklentilerinin karşılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Memur Sen'in talepleri

Memurların halen çözüm bekleyen taleplerinin olduğunu belirten Miran, konuşmasının devamında "1.Dereceye 3600 Ek Gösterge çalışmasının Memur-Sen ile çalışılarak bir an önce tamamlanmasını, 4688 sayılı Kanunun değiştirilerek 8. Dönem Toplu Sözleşmeye yetiştirilmesini, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin Ek Ödemelerinin toplu sözleşme hükmümüze uygun olarak yapılmasını, Ayniyat Saymanlarının Özel Hizmet Tazminatından yararlandırılmasını, Sözleşmelilikte geçen 8 yıllık süreye ilave 1 derece hakkının bütün kurumlarda eşit ve adil uygulanmasını, Toplu Sözleşme görüşmelerinde kayıt altına aldığımız Yiyecek Yardımı ve Harcırah Kanunu üzerinde yapılacak çalışmaların hızlandırılmasını, Teknik Hizmetler Sınıfı'nın sorunlarını ve Mühendislik Meslek Kanunu, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA