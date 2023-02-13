Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel: 'Ben Dönüyorum Ama Yüreğim ve Aklım Malatya'da'

Üç gündür Malatya’da bulunan ve beraberindeki ekiple depremzedelere destek olmak için çalışan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Ben bugün itibariyle Malatya’dan ayrılacağım. Arkadaşlarımız burada sistemi kurup buradaki dostlarımıza bırakacaklar. Aynı zamanda buradaki örgüt vasıtasıyla sistemin yürümesi için çaba sarf edecekler” dedi.

Üç gündür Malatya'da bulunan ve beraberindeki ekiple depremzedelere destek olmak için çalışan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ben bugün itibariyle Malatya'dan ayrılacağım. Arkadaşlarımız burada sistemi kurup buradaki dostlarımıza bırakacaklar. Aynı zamanda buradaki örgüt vasıtasıyla sistemin yürümesi için çaba sarf edecekler" dedi.

Depremden etkilenen vatandaşların şehirden ayrılmaya başlamasına bağlı olarak ihtiyaçların süreç içinde değişeceğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bugün Efes Selçuk'a gelen depremzedeler için bir koordinasyon merkezi kurduk. Aynı zamanda onların ihtiyaçlarını da karşılama konusunda çalışıyoruz. Gerek AŞ evi, gerek sosyal hizmet müdürlüğümüz ile Efes Selçuk'a gelen depremzedelere destek olacağız" dedi.

DAYANIŞMANIN BAŞINDA EFES SELÇUK HALKI VAR

Depremden etkilenen vatandaşlarla irtibatlarının süreceğinin altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada dayanışma ruhu ile birlikte el birliğiyle her şeyi aşabileceğimizi de gösterdik. Bu dayanışmanın en başında Efes Selçuk halkı var. Efes Selçuk'un kalbi afet bölgesinde atmaya devam edecek. Yeni ihtiyaçlar dahilinde gereklerini yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Allah şu an edinmiş olduğumuz tecrübeyi bir daha uygulamamız gereken bir an yaşatmasın. Bugün iki tane tekerlekli sandalyemizi hastalarımıza teslim ettik. Tüm bunların huzuru ile Efes Selçuk'a dönerken benim aklım burada. Burası olan irtibatlarımız ve dostluklarımız dahilinde biz sadece bu dönem değil uzun soluklu bir yardım ihtiyacı sebebiyle onları sağlamak için çaba sarf edeceğiz."