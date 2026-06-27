Balıkesir'de Özel Olimpiyatlar Türkiye Edremit Oyunları 140 Sporcuyu Buluşturdu

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Edremit Oyunları, 140 özel sporcuyu bir araya getirdi. Organizasyonda sporcular basketbol, bocce, atletizm ve masa tenisi branşlarında mücadele etti.

Uluslararası Özel Olimpiyatlar'ın Türkiye temsilciliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, özel eğitim gereksinimi bulunan bireylerin spor yoluyla sosyal hayata kazandırılmasını, fiziksel ve motor becerilerinin geliştirilmesini ve özgüvenlerinin artırılmasını amaçlıyor.

Etkinliğe Balıkesir'in çeşitli ilçelerinden 140 özel sporcu, 20 partner sporcu ile 40 gönüllü, öğretmen ve çalıştırıcı katıldı. Sporcular, gün boyunca hem rekabet etti hem de sosyal etkileşim içinde keyifli anlar yaşadı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Balıkesir Yerel Projeler Sorumlusu Hikmet Ercan, organizasyonun amacının özel sporcuların toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak olduğunu belirterek, etkinliğe katkı sunan tüm kurumlara, gönüllü ve eğitimcilere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA