Haberler

Balıkesir'de Özel Olimpiyatlar Türkiye Edremit Oyunları 140 Sporcuyu Buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Edremit Oyunları'nda 140 özel sporcu basketbol, bocce, atletizm ve masa tenisi branşlarında mücadele etti. Etkinlik, özel gereksinimli bireylerin spor yoluyla sosyal hayata kazandırılmasını amaçlıyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Edremit Oyunları, 140 özel sporcuyu bir araya getirdi. Organizasyonda sporcular basketbol, bocce, atletizm ve masa tenisi branşlarında mücadele etti.

Uluslararası Özel Olimpiyatlar'ın Türkiye temsilciliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, özel eğitim gereksinimi bulunan bireylerin spor yoluyla sosyal hayata kazandırılmasını, fiziksel ve motor becerilerinin geliştirilmesini ve özgüvenlerinin artırılmasını amaçlıyor.

Etkinliğe Balıkesir'in çeşitli ilçelerinden 140 özel sporcu, 20 partner sporcu ile 40 gönüllü, öğretmen ve çalıştırıcı katıldı. Sporcular, gün boyunca hem rekabet etti hem de sosyal etkileşim içinde keyifli anlar yaşadı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Balıkesir Yerel Projeler Sorumlusu Hikmet Ercan, organizasyonun amacının özel sporcuların toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak olduğunu belirterek, etkinliğe katkı sunan tüm kurumlara, gönüllü ve eğitimcilere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı

Bir adım atsa felaket olacaktı
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı

Bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor