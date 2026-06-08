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Edirneli Buğday Üreticisinden TMO'ya Fiyat Tepkisi: "Çiftçinin Ekmeğiyle, Alın Teriyle Oynamayın"

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Edirneli buğday üreticisi Tunay Aslan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 16 lira 50 kuruşluk buğday alım fiyatına tepki göstererek, 22 bin 500 lira taban fiyat talep etti. Aslan, çiftçinin alın terine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Haber: Engin YILMAZ

(EDİRNE) - Tarım Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği hububat alım fiyatına tepki gösteren Edirneli buğday üreticisi Tunay Aslan, "Buğdayın şu anki hesabına göre 21 bin 500 lira masrafı var. Bizim devletten istediğimiz sadece 22 bin 500 lira taban fiyattır. Bu taban fiyatını çiftçiye verin. Çiftçinin ekmeğiyle, alın teriyle oynamayın" dedi.

Edirne İl Genel Meclis Üyesi ve aynı zamanda üretici Tunay Aslan, Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı buğday alım fiyatına tepki gösterdi. Fiyatın revize edilmesi gerektiğini bildiren Aslan, "Buğdayın şu anki hesabına göre 21 bin 500 lira masrafı var. Bizim devletten istediğimiz sadece 22 bin 500 lira taban fiyattır. Bu taban fiyatını çiftçiye verin. Çiftçinin ekmeğiyle, alın teriyle oynamayın" diye konuştu.

Aslan, bölgedeki yağmur yağışı ve rüzgar nedeniyle buğday bitkisinde yatma gözlendiğini, bu durumun verimi etkileyebileceğini ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin, 16 lira 50 kuruş olarak açıkladığı kilogram alış fiyatının kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bundan 15 gün evvel pas ilacını attığımız zaman devletin fiyatı açıklamadığı bir zamandı. Rakamın 20 lira olmasını talep etmiştik fakat fiyat açıklanmadığı zamanda tüccarlar da 18-20 lira arasında buğday alımına başlamışlardı. Toprak Mahsulleri Ofisi rakamı açıkladıktan sonra tüccar maalesef fiyatı geri çekti. Ben buradan yetkililere sesleniyorum, buğday toprakta yayılmış durumda. Rüzgar ve yoğun yağışlardan dolayı buğdaylar yerde. Tane doldurabilecekler mi? Tane doldursa da rakamlar uygun değil. Yetkililerden talebimiz, fiyatları revize edin. Buğdayın şu anki hesabına göre 21 bin 500 lira masrafı var. Bizim devletten istediğimiz sadece 22 bin 500 lira taban fiyattır. Bu taban fiyatını çiftçiye verin. Çiftçinin ekmeğiyle, alın teriyle oynamayın."

Kaynak: ANKA
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