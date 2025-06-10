Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Üstün, TMO'nun Buğday Destek Fiyatlarına Tepki Gösterdi

Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Üstün, TMO'nun Buğday Destek Fiyatlarına Tepki Gösterdi
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Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Üstün, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday destek fiyatlarındaki sorunlara dikkat çekti. Bu yıl Trakya'da buğday ortalamasının düşük olacağını belirten Üstün, çiftçilerin destek primi alıp alamayacağını sorguladı.

(EDİRNE) - Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Üstün, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğdaya verdiği destek fiyatına tepki gösterdi. Üstün, "2 bin 520 lira ton başına destek alınacağı söylendi. Yönetmeliğe baktığımızda yönetmelikle ilgili desteklemelerde ciddi oranda bir sıkıntı görünüyor. Sertifikalı tohumu ayrı, orgaminarel gübreyi ve mazotu ayırmışlar" dedi.

Edirne İl Genel Meclisi'nin haziran ayı toplantısında gündem dışı söz alan Meclis Üyesi Mustafa Üstün, Edirneli üreticilerin destek primi alıp alamayacağının merak konusu olduğunu belirtti. Üstün, bölgede yaşanan zirai dondan ötürü buğdayın etkilendiğini, bu seneki buğday ortalamasının düşük olmasını beklediklerini ifade etti.

"Trakya'da bu yıl buğday ortalamasının düşük olacağını düşünüyoruz"

Üstün, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bu hafta içinde artık Trakya'mızda buğday hasadı başlamak üzere. Geçen hafta buğday fiyatlarıyla ilgili TMO'nun açıklaması vardı. Açıklanan rakamları biliyorsunuz birinci sınıf ekmeklik buğday için 13 bin 500 lira bir rakam açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte rakamda şöyle bir sıkıntı var; 2 bin 520 lira ton başına destek alınacağı söylendi. Yönetmeliğe baktığımızda yönetmelikle ilgili desteklemelerde ciddi oranda bir sıkıntı görünüyor. Sertifikalı tohumu ayrı, orgaminarel gübreyi, mazot ve gübreyi ayırmışlar. Vatandaş şunu merak ediyor, özellikle çiftçiler ve üreticiler 'bir ton buğday satıldığında karşılığında 2 bin 500 lira destek alacak mıyım?' Geçen yıl açıklanan buğday fiyatlarını biliyorsunuz. 9 bin 250 lira gibi bir fiyat açıklanmıştı. Artı olarak ton başına bin 750 lira destekleme verilmişti. Net bir rakamdı, bir ton buğday sattığımızda satış fiyatımızdan hariç olarak bin 750 lira destek almıştık. Bölgemizde olağanüstü durumlar yaşadık iklimle ilgili biliyorsunuz. 7 Nisan'da kar yağdı. İster istemez bitki zirai hava olaylarından etkilendi. 15 Nisan ve 5 Mayıs buğdayın kendini kodlayıp önümüzdeki yıla ne kadar verim vereceğini belirlediği dönemdir. O dönemde de kurak gitmesinden dolayı Trakya'da bu yıl buğday ortalamasının düşük olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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