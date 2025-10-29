Haberler

Edirne'de TARSİM'in Tarım Sigortası Uygulamasına Tepki

Güncelleme:
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, TARSİM'in Köy Bazlı Tarım Desteği Sigortası'nın parsel bazlı yapılmasını gerektiğini vurgulayarak, mevcut sistemin üreticilere doğru verim yansıtmadığını ve kuraklık desteği ödemelerinin henüz yapılmadığını açıkladı.

(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, TARSİM'in Köy Bazlı Tarım Desteği Sigortası'nı "parsel bazlı" yapması gerektiğini ifade ederek, "Köylerdeki 5-6 parselden numuneler aldılar ve köy verim ortalamasını belirlediler. Köyde 70 kilo biçen üreticimiz de var, 120 kilo biçen, 40 kilo biçen de var. Köy bazlıda çok doğru sonuç alınamadığını gördük" dedi.

Arabacı ve ilçe ziraat odası başkanları ile birlikte düzenlediği basın toplantısırda, ayçiçeğinde 2 yıldır çok ciddi verim kayıpları yaşadıklarını belirtti.

"Hiç biçilemeyen; 10, 20, 50 kilogram gibi verimler aldık. Son süreçte 100-120 kilo alınan yerler de var" diyen Arabacı, TARSİM'in Köy Bazlı Tarım Desteği Sigortası açıklandığında üreticilerden telefonlar aldıklarını, kendilerine "Ben ortalama 70-80 kilogram ürün aldım. Benim köyümde TARSİM ortalama 140 kilo verim tespit etmiş" denildiğini anlattı.

Arabacı şöyle devam etti:

"Ciddi farklar var. Arada 5-10 kilo gibi farklar oluşsa üretici emeğini karşılığını alacak. Bu her köyde aynı şekilde geçerli değil. Bazı köylerde 30- 40 kilogram alınmış. Bazı köylerde 70- 80 kilo ortalama alınmış. TARSİM'in 130-140 kilogram verim tespitleri var. Bu yıl ilk kez yaşanıyor, TARSİM Kuraklık Desteği. Biz bu sistemin doğru olduğunu, sistemin uygulanması gerektiğini zaten savunuyoruz. TARSİM bu çalışmayı köylerde, köy bazlı yaptı. Köylerdeki 5-6 parselden numuneler aldılar ve köy verim ortalamasını belirlediler. Köyde 70 kilo biçen üreticimiz de var, 120 kilo biçen, 40 kilo biçen de var. Önümüzdeki yıllarda TARSİM'in bu uygulamayı tamamen parsel bazlı yapması çok önem arz etmektedir. Köy bazlıda çok doğru sonuç alınamadığını gördük. Alınan sonuçlar gerçeği yansıtmıyor."

"Kuraklık Desteği yaptırmayan çok üreticimiz var"

TARSİM'in daha kuraklık desteği ödemelerini yapmadığını ifade eden Arabacı, şunları söyledi:

"Şu an daha köy bazlı verileri paylaştı. Bununla ilgili henüz ödeme yok. Biz verilere itiraz ettik. TARSİM Bölge Müdürlüğü'nü aradık. İl Müdürlüğümüzle görüştük. Bakanlığımıza kadar konu iletildi. Bu çalışmalar sonucunda bu yanlış düzeltilir ve acilen de üreticilerimize ödemeler yapılır. Kuraklık desteği yaptırmayan çok üreticimiz var. 2 yıldır üreticimiz ayçiçeğinden aynı zarar ediyor. Yaptığı masrafı almayı bırakın, zarar ediyor. Bunların acilen düzeltilip ödemesini talep ediyorum. ve sigorta yaptırmayan üreticilerimize de bakanlığımızdan kuraklık desteği talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
