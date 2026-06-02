Edirne'de Karpuz Fiyatı Cep Yakıyor... Vatandaş: "Biz Eylül Ayında İçleri Geçtiğinde Alıyoruz"

(EDİRNE) - Edirne'de halk pazarında karpuzun kilosu 60 TL'den satılıyor. Bu fiyata karpuz alamadıklarını belirten bir vatandaş, "Biz eylül ayında fiyatlar indiğinde, içleri geçtiğinde alıyoruz. Aslında karpuzu çok seviyorum ama maalesef şu anda alamıyoruz" dedi.

Edirne'de vatandaşlar, pazartesi pazarında kilosu 60 liradan satılan karpuzu tane ile değil, yarım kesilmiş şekilde alıyor. Esnaf Levent Nekrita, karpuz üretiminin artmasıyla satış fiyatının düşeceğini ifade etti.

"FİYATLAR DA O ZAMAN DAHA AŞAĞI İNECEK"

Esnaf Levent Nekrita, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla piyasada kilosu 50- 60 liraya karpuz satılıyor. Bunlar Adana karpuzu, orijinal karpuz. Tabii ki havalar biraz daha ısınsa fiyatlarımız biraz daha aşağı inecek. Şu an bir karpuz tane olarak 300- 400 lira geliyor. 1 ay sonra Adana karpuzu daha çok çoğalacak. Fiyatlar da o zaman daha aşağı inecek, daha makbul olacak. Şu an gelen müşterilerin çoğu yarım karpuz tercih ediyorlar. Gözünün gördüğünü alıyor. Kötü çıkarsa yanılmasınlar diye genelde çoğu yarım alıyor."

"ARTIK KARPUZ YERKEN ÇOK DÜŞÜNMEK GEREKİYOR"

Hasan Işık, "Millet 50-60 liradan karpuz yemeye kalkarsa ertesi gün ekmeğini alamaz. Tamam insan istiyor ama çok eskiden insanlar ekiyordu, tarlasından gelip geçerken veriyordu ama artık öyle bir şey yok. Artık karpuz yerken çok düşünmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Nevin Merlik, "Çok pahalı. Biz eylül ayında fiyatlar indiğinde, içleri geçtiğinde alıyoruz. Aslında karpuzu çok seviyorum ama maalesef şu anda alamıyoruz" dedi.

Yakup Aslan da "Alamıyoruz, pahalı. Bence kilosunun 20-25 lira olması lazım. Milletin alım gücü az olduğundan dolayı, hayat pahalılığından dolayı alamıyor. Haziran ayı içerisinde ucuzlayacağını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA