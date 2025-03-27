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Edirne'de Berberlerde Bayram Yoğunluğu Arttı

Edirne'de Berberlerde Bayram Yoğunluğu Arttı
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Ramazan Bayramı öncesi Edirne'deki berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı. Çoğu işletme randevu sistemiyle çalışarak geç saatlere kadar hizmet vermeye devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi Edirne'de berberlerde yoğunluk artarken, birçok işletme randevu ile çalışarak geç saatlere kadar çalışmaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'de kuaför ve berberlerde yoğunluk arttı. Bayram öncesi tıraş olmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren berberlerin yolunu tutarken, bazı işletmeler yalnızca randevu sistemiyle çalışmaya başladı. Berberler, müşterilerine yetişebilmek için mesailerini gece geç saatlere kadar uzatıyor.

"Eski işler yok, insanlar bayramı tatil olarak görüyor"

Edirne'de berber esnaflarından Bülent Serbest, vatandaşlara tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Bayrama birkaç gün kala gerçekten çok ciddi bir yoğunluk var. Biz randevu ile çalışıyoruz. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Eskiden gece geç saatlere kadar hatta bayram sabahının ilk saatlerine kadar çalışıyorduk. Dükkandan çıkıp önce hamama oradan da bayram namazına gidiyorduk. Şimdi insanlar bayramı bayram değiş tatil olarak görüyor. İşler var ama eski işlerin tadında değil" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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