Haberler

Edirne'de Palamut Bolluğu: Tezgahlar Doldu, Fiyatlar Uygun

Edirne'de Palamut Bolluğu: Tezgahlar Doldu, Fiyatlar Uygun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Tanesi 100 liradan satılan palamut, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Balıkçılar bu yılın palamut yılı olduğunu belirtirken, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Haber: Ergin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Balık Pazarı'nda adet fiyatı 100 liradan satılan palamut vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Edirne'de, 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından balık tezgahları hareketlendi. Palamut bolluğunun yaşandığı Balık Pazarı'nda tanesi100 liradan satılan palamut vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Bu yıl palamut yılı olduğunu anlatan balıkçı Kader Kara, "Palamut bu sene bol, vatandaş ucuz yesin. Yarım kilo palamut 100 lira. Bir hafta, 10 gün sonra palamut 800 gram, bir kilogram gelecek. Belki 70 liraya satılacak. Çok bol, daha bollaşmasını bekliyoruz. Bu sene palamut senesi" dedi.

Palamut satış fiyatının uygun olduğunu ifade eden vatandaş Hatice Çavdar, "Fiyatı yeni çıkmasına rağmen güzel. 3 tane palamut aldım. Karadenizliyim, denizden ne çıkarsa yeriz. Her zaman bol çıkıyor ama sonu gelmiyor. İnşallah bu sene öyle olmaz da millet bol bol yer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı

Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Aile içi tartışmada oğlunu ve gelinini vurdu

Oğlunu ve gelinini hiç acımadan tüfekle vurdu
Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan

Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi

Yüreğir belediyesi için mahkeme karar verdi! CHP'den hamle gecikmedi
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var

Memur ve emeklinin beklediği haber! İşte olası zam senaryoları