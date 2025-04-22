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Edirne’de 9 Bin 400 Öğrencinin Sporla Buluşması

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Okuldan Spor'a' ve 'Mahalle Ligi' projeleri kapsamında 9 bin 400 öğrencinin spor yaptığını ve Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nun futbol finalinde şampiyon olduğunu açıkladı.

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, 9 bin 400 öğrencinin "Okuldan Spor'a" ve "Mahalle Ligi" projeleri kapsamında spor yaptığını söyledi. Sezer, "Sporlarını 9 branşta yapıyorlar, tekrar eve bırakıyoruz. Amacımız çocuklarımızın boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri" dedi.

Mahalle Ligi Projesi kapsamında, Şükrüpaşa Atletizm Sahasında Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu futbol final müsabakası oynandı.

Final maçında, Gazi Osman Paşa Ortaokulu, Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu'nu 2-1 yenerek şampiyon oldu. Final maçını, Vali Sezer de izlerken sporculara madalyalarını taktı.

"Sporlarını 9 branşta yapıyorlar"

Sezer, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıldır, başta dezavantajlı mahallelerimiz olmak üzere 'Okuldan Spor'a ve 'Mahalle Ligi' projesini yürütüyoruz. Hem il merkezimizde hem bütün ilçelerimizde devam ediyor. 9 bin 400 çocuğumuzu evlerinden spor sahalarına getirip forma ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sporlarını 9 branşta yapıyorlar, tekrar eve bırakıyoruz. Amacımız çocuklarımızın boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve yetenekleri doğrultusunda da bazıları sporda bazıları salon sporlarında kendilerini nerede yetenekli görüyorlarsa orada spor yapmaları."

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Kaynak: ANKA / Yerel
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